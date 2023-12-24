أول تعليق من بسمة بوسيل على طلاقها من زوجها تامر حسني… وتكشف عن سبب الطلاق

قامت المغربية بسمة بوسيل، للمرة الأولى بالتعليق على طلاقها من الفنان تامر حسني، وقد جاء ذلك أثناء ظهور الفنانة بسمة بوسيل في برنامج “دقيقة نفهم”، حيث قامت بالتأكيد على أن طلاقها من الفنان تامر حسني كان القرار “الأصعب” في حياتها، ويرجع هذا لوجود أطفال بينهم.

تامر حسني وبسمة بوسيل- المصدر: "انستجرام"

وأما عن العلاقة بينها وبين زوجها السابق، فقد بينت أنها أصبحت أفضل بكثير بعد طلاقها، وأن الزوجين السابقين يبذلان قصارى جهدهم لضمان سعادة أطفالهما في ظل تلك الظروف التي يمرون بها.

ومن جانبها فقد أعلنت الفنانة بسمة بوسيل خبر طلاقها من الفنان تامر حسني منذ فترة ليست ببعيدة، حيث كتبت بسمة بوسيل من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو انستجرام: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة… ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام… ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير… آمين يارب”.

أما عن الفنان تامر حسني فقد كان رده، فور إعلان الانفصال بنص مليء بالود والإحترام، كما أكدت بعض المصادر عن استمرار العلاقة بينهما خاصة علاقتهم العملية بمشروع يحمل اسم أبنائهم.

ومن جانبه فقد كتب الفنان تامر حسني من خلال خاصية الاستوري على موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام: “وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا.

سبب طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

ومن جانبها فقد خرجت بسمة بوسيل عن صمتها، وبينت أن مديرة أعمال زوجها الفنان تامر حسني هي السبب الأساسي في الطلاق، حيث كتبت من خلال خاصية استوري على موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو انستجرام:” كانت سببا في خراب البيت… احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك… بالذات لو حد كان سببا رئيسيا في خراب بيتك وهدم حياة ولادك “.

والسبب الذي جعل بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني، تخرج عن صمتها هو نشر الفنان تامر حسني فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من حفل زفاف هالة عمر مديرة أعماله.

وتعليق الفنان تامر حسني على المقطع الذي نشره قائلا: لـ كل اللي بيسأل عن وجة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي، شايف اسئلة كتير انا هحكيلكوا، هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها وشكرتها.