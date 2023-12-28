أول تعليق من الفنانة مروة عبد المنعم بعد ارتداء ابنتها حور الحجاب فجأة

صرحت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم في وقت سابق عن القرار الذي اتخذته ابنتها حور، التي تبلغ من العمر 14عاما، بارتداء الحجاب وتحدثت عن الانتقادات التي قد تعرضت لها.

ومن جانبها فقد قالت الفنانة مروة خلال اللقاء الذي جمعها وابنتها في برنامج “البيه والهانم”، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة مع الإعلامي ممدوح الشناوي، من خلال فضائية “القاهرة والناس”، إن ابنتها “حور” قد قامت بمفاجأة بهذا القرار، وكانت في البداية تعتبر هذا الأمر هزار لأن ابنتها دائما تقوم بارتداء الحجاب كل فترة أمام المرايا وذلك على سبيل التجربة كما ذكرت.

كما أضافت مروة عبد المنعم “انا في الحقيقة كنت معترضة في البداية لأني عارفة دماغ بنتي لأنها أبعد ما تكون عن الحجاب لأن حور بتحب الحياة وعاوزة تعيش وتلبس، وكنت بتخانق معاها أن لبسها قصير، وفجأة قلت لها أنتي هـ تتحجبي فعلًا ده قرار صعب، قالت لي ماما أنا مخضوضة متخوفنيش”، وقد أكدت مروة أنها تقبلت هذا القرار التي أصرت عليه ابنتها “حور” وقامت ايضا بدعمها في اتخاذ تلك الخطوة.

الهدف من تصوير حور بالحجاب

وأما عن نشرها مقطع فيديو أثناء ارتداء ابنتها الحجاب لأول مرة ومشاركة هذه اللحظة مع جمهورها، فقد بينت مروة أنها قررت أن تقوم بفعل ذلك لتعبر عن الفكرة الإيجابية التي تتمثل في ارتداء الحجاب وتحدي جميع الانتقادات.

ومن جانبها فقد أكدت أن الهدف من ذلك المقطع هو معرفة رد فعل أفراد العائلة تجاه هذا القرار، كما قامت برفض جميع الانتقادات التي واجهتها بسبب نشرها لـ هذه اللحظة، ومن ناحية أخرى فقد، أكدت الفنانة مروة عبدالمنعم أنها تقوم بدعم ابنتها في التجربة التي تخوضها وأنها تؤمن بأهمية تجربة الحياة والتعامل مع جميع التحديات التي تواجهها.

الفنانة مروة عبد المنعم

كانت بدايتها الفنية وهي حديثة السن وذلك بعد أن شاركت في مسلسل أم كلثوم في سنة 1999، وهي خريجة “معهد الفنون المسرحية”.

وفي التاسع من شهر أغسطس سنة 2016 انَفصلت الفنانة عند زَوجها المُخرج حسام الشاذلي، وقد تألقت أخيراً في مسرحية “سنو وايت” من إخراج محسن رزق والشاعر خالد الشيباني بعد أن قامت بإظهار موهبتها في الغناء والاستعراض كما شاركت الفنانة مروة عبد المنعم تلك المسرحية في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح في سابقة تعد الأولى من نوعها حيث أن هذه المسرحية هي مسرحية أطفال، وقد حصلت على جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان القومي للمسرح سنة 2018.