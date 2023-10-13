أول تعليق من أحمد طنطاوي بعد خروجه من سباق الترشح للرئاسة ويعلن موقفه من جماعة الإخوان

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة، أعلنت الحملة الانتخابية لعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، عن عدم خوضه لانتخابات الرئاسة بعد فشله في جمع التوكيلات المطلوبة، حيث لم يجمع سوى 14 ألف توكيلا فقط وكان من المفترض أن يقوم بجمع ما لا يقل عن 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد التوكيلات في كل محافظة عن 1000 توكيل، أو يقوم بتزكيته 20 عضواً في مجلس النواب.

أول تعليق من طنطاوي بعد خروجه من سباق الانتخابات الرئاسية

وفي هذا الصدد صرح النائب السابق أحمد الطنطاوي، أنه لم ولن ينسحب من خوض الانتخابات، وأنه سوف يكون هناك تشاورا مع حملته خلال الـ 14 يوم المقبلة من أجل الخطوة المقبلة مع شركائهم، وأعلن أنه بصدد الإعلان عن بدء مشروع جديد، قائلا: “آن الأوان لثورة 25 يناير أن يتبلور لها مشروعا سياسيا”.

الطنطاوي يتحدث عن موقفه من جماعة الإخوان

وبسؤاله عن موقفه من جماعة الإخوان بعد الأخبار التي ترددت أنه يدعوا لعودتها في صورة جمعية أهلية، رد أحمد الطنطاوي قائلا أنه يعتبر الجماعة بمثابة خصم سياسي له إلا أنه يساوي بين كافة المواطنين وفقًا للقانون والدستور.

هل سيدعم مرشحا آخر؟

كما أكد أحمد طنطاوي أنه لن يدعم أي مرشح في سباق الانتخابات الرئاسية في دورته الحالية.