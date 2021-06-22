أول تعليق رسمي من البرلمان بعد إلقاء القبض على حنين حسام

في أول تعليق رسمي من البرلمان بعد إلقاء القبض على فتاة الـ “تيك توك” حنين حسام لتنفيذ حكم حبسها في قضية “الاتجار بالبشر” لمدة 10 سنين، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، أنه يرفض وبشدة الأصوات التي تنادي باسم حقوق الإنسان بشأن هذه القضية.

وأعرب رضوان، عن أسفه الشديد للمحاولات المستمرة لتسيس مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أنها تنظر أمام القضاء المصري الذي يتسم بالنزاهة وانتصاره لسيادة القانون.

وتابع رضوان، في بيانه أن مثل هذه المحاولات تعتبر تدخل صارخ في شئون القضاء المصري، مطالبًا أصحاب هذه الأصوات معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام، وأولها التحريض على الدعارة بدعوة الفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات.