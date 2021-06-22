أول تعليق رسمي من البرلمان بعد إلقاء القبض على حنين حسام

بواسطة أسامة مقلد

في أول تعليق رسمي من البرلمان بعد إلقاء القبض على فتاة الـ “تيك توك” حنين حسام لتنفيذ حكم حبسها في قضية “الاتجار بالبشر” لمدة 10 سنين، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان رسمي اليوم، أنه يرفض وبشدة الأصوات التي تنادي باسم حقوق الإنسان بشأن هذه القضية.

أول تعليق رسمي من البرلمان بعد إلقاء القبض على حنين حسام

وأعرب رضوان، عن أسفه الشديد للمحاولات المستمرة لتسيس مثل هذه القضايا، مشيرًا إلى أنها تنظر أمام القضاء المصري الذي يتسم بالنزاهة وانتصاره لسيادة القانون.

وتابع رضوان، في بيانه أن مثل هذه المحاولات تعتبر تدخل صارخ في شئون القضاء المصري، مطالبًا أصحاب هذه الأصوات معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام، وأولها التحريض على الدعارة بدعوة الفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.