أول أغنية لعازف الطشت “عصفور في ليل الشتا” ينتجها الفنان هاني شنودة

قام الفنان هاني شنودة بإنتاج أغنية لسيد قناوي المشهور إعلامياً بعازف الطشت بعد أن اكتشف أنه موهبة استثنائية ووعده بتقديمه في حفل مع مجموعة كبيرة من العازفين.

في مداخلة لبرنامج الحكاية على قناة MBC مصر قال الفنان هاني شنودة عن عازف الطشت أنه موهوب جداً ويستحق أن يتبناه ويساعده في تحقيق حلمه أن يصبح فناناً.

يقول الفنان هاني شنودة عنه أنه: “كان بيمشي ورا عرض الأراجوز ويرجع يعزف بأي عصايتين على أي صفيحة في البيت.” قال عازف الطشت: “الفرحة مش سايعاني إني مع الأستاذ هاني.”

يعمل عازف الطشت كبائع للخردة بمحافظة الشرقية وهو معتاد أن يغني ويدندن أثناء عمله، فاقترح عليه أحد معارفه (المعلم احمد حمادة) يوماً أن يصبح فناناً لأنه موهوب، وأصر أن يقوم بتصوير فيديو له أثناء عزفه على الطشت، وبالفعل نشر الفيديو على يوتيوب وتيك توك وحقق مشاهدات هائلة تخطت ال٤ مليون مشاهدة وتفاجأ عازف الطشت بهذا النجاح الباهر وأصبح معروفاً بمطرب الغلابة.

شاهد الفيديو الفنان هاني شنودة وأعجب بموهبة عازف الطشت، فأخذ يبحث عنه ليكتشفه كمطرب وليس كعازف فقط ووقع اختياره على نص كتبته فنانة شابة ليصبح أول أغنية لمطرب الغلابة، وقاما بعمل بروفات للاستعداد لأول حفل له يقدمه فيه الفنان هاني شنودة.

قال الإعلامي عمرو أديب عن الفنان هاني شنودة أنه ليس فنان كبير فقط، بل هو إنسان فهو بحث عن عم سيد وتبناه كموهبة وحقق حلمه الذي لم يكن الرجل يتخيل أن يتحقق.