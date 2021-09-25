أهم ما قالته وزيرة الصحة “هالة زايد” مع الإعلامي عمرو أديب بشأن لقاح كورونا

هل صحيح أن مصر بها الكثير من اللقاحات؟ في الحقيقة، هناك العديد من اللقاحات في جمهورية مصر العربية، وكانت الدكتورة هالة زايد هي التي أكدت ذلك في تصريحاتها مع الإعلامي عمرو أديب في البرنامج الذي قدمه يوم أمس الجمعة 24 سبتمبر 2021.

أهم تصريحات هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل 26 سبتمبر 2021، سيتمكن الأشخاص الذين لم يسجلوا بياناتهم الخاصة بلقاح كورونا، من الذهاب إلى مراكز الشباب والحصول على اللقاح في نفس اليوم.

علاوة على ذلك، صرحت أنه سيكون هناك حوالي 850 منشأة في جميع أنحاء الجمهورية مخصصة للأفراد الذين سجلوا بياناتهم ولكن لم يتلقوا التطعيم بعد.

وأوضحت الوزيرة قم أنه تم إنهاء قائمة انتظار المسافرين بعد إنشاء 175 منشأة في جميع أنحاء البلاد، وأكدت أن بعض المراكز لا تسجل أكثر من حالة واحدة، كما ذكرت أن جمهورية مصر العربية لا تعاني من نقص في التطعيمات.، وقالت “كل من يريد أن يُطعّم سيُطعّم”.

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العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا اللقاح

بحسب وزيرة الصحة، فقد حصل حوالي 16 مليون مصري على التطعيم، منهم 11 مليون تلقوا الجرعة الأولى فقط، و 5 ملايين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، ونحو 3.5 مليون شخص تلقوا التطعيم هذا الشهر “سبتمبر”.

أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أهمية حصول الجميع على لقاح كورونا وخاصة كبار السن، وأكد الإعلامي عمرو أديب على أهمية الحصول على اللقاح بعد انتهاء الاتصال الهاتفي مع وزير الصحة حيث سيتم تقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.