أهم ما جاء في مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اليوم اطلاق برنامج ترويجي للكليات والمعاهد

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اجتماع الجامعة الشهري، وهو الاجتماع الذي جاء برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وقد جاء الاجتماع بحضور مجموعة من المناصب الهامة في الجامعة بناء على الموعد الخاص بالاجتماع الشهري الذي يناقش الكثير من الأمور في الجامعة، وقد جاء الاحتمال بحضور عمداء الكليات المختلفة، وتضمن الاجتماع قرار هام يتضمن إعداد برنامج ترويجي للكليات والمعاهد في جامعة كفر الشيخ، وسوف نرصد من خلال هذه السطور أبرز ما جاء في اجتماع عمداء جامعة كفر الشيخ اليوم.

مجلس عمداء كفر الشيخ يطلق برنامج ترويجي للكليات والمعاهد

ومن خلال القرارات الهامة التي جاءت من خلال مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ اليوم، فقد تم إقرار الملحس بالعداد خطة ترويجية تتضمن برنامج ترويجي وتعريفي بكافة كليات ومعاهد الجامعة بشكل عام، في إطار تعريف البرنامج الدراسة المختلفة وكذلك المجالات المتنوعة التي جاءت تتميز بها جامعة كفر الشيخ، وذلك مع تضمن البرنامج مجموعة من الجوانب الهامة مثل تعريف كافة الإمكانيات البحثية والتدريبية وكذلك كل ما تتمتع به الجامعة من مرافق ومسطحات خضراء وغيرها.

أهم ما جاء في مجلس عمداء كفر الشيخ اليوم

وقد تداول مجلس عمداء كفر الشيخ اليوم مجموعة من الأمور الهامة من أهمها متابعة سير اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك للتقديم بها مع بداية العام الدراسي الجديد مثل كلية التربية النوعية والتمريض والتربية الرياضية، وكذلك قد تم متابعة الاستعدادات اللازمة لكي يتم استقبال الطلاب المرشحين للقبول من قبل مكتب التنسيق في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى متابعة الاستعداد لاستقبال الدراسة في الفصل الدراسي الأول خلال الفترة المقبلة.