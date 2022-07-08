أهم الترندات في مصر اليوم الجمعة 8 يوليو 2022

نال عدد من التريندات المهمة اهتمام المتصفحين داخل جمهورية مصر العربية، حيث اهتم المتصفحون بالبحث عن يوم عرفه وفضل صيامه والتعبد فيه، كما جاء ترند انترنت بلا حدود بعد الحملة الأخيرة للتمتع بسرعة انترنت جيده داخل مصر، كما نال عيد الأضحى نصيباً من بحث الزوار حيث يسعى كثير من الناس في معرفة موعد صلاة العيد داخل القاهرة وفي المحافظات.

التريند المتصدر هو تريند يوم عرفه

تصدر تريند يوم عرفة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث غرد عدد كبير بهذا التريند تعظيماً لأهمية هذا اليوم، وكتب المغردون تغريدات كثيرة داعين الله عز وجل أن يجعلهم من حجاج بيت الله الحرام الموسم المقبل وجاءت عظمة هذا اليوم بعد تزامنه مع يوم الجمعة خير أيام الأسبوع.

انترنت غير محدود في مصر

جاء ضمن قائمة التريندات المتصدرة تريند “إنترنت غير محدود في مصر” تلك الحملة التي يشارك فيها ملايين من الشعب المصري رغبةً في التمتع بسرعة إنترنت عالية ومناسبة، وتعد سرعة الإنترنت في جمهورية مصر العربية بطيئة مقارنةً بالسرعات الموجودة في الدول الأخرى.

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ويشارك في التريند عدد كبير من الفنانين والمشاهير حيث أن الفائدة ستعم على الجميع، حيث أصبح الإنترنت أحد المتطلبات الأساسية لمعظم الناس في مصر، لذلك يبحث الكل عن سرعة جيدة وكفاءة عالية.

صلاة عيد الأضحى المبارك

جاء تريند صلاة عيد الأضحى المبارك واحد ضمن التريندات المتصدرة على حيث قررت وزارة الأوقاف أن تُقام صلاة العيد في المساجد والساحات الكبرى، وتقرر أن تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:26 بتوقيت القاهرة بينما صلاة العيد في الإسكندرية في تمام الساعة 5:21 صباحاً.

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وجاءت مواعيد الصلاة كالأتي: الإسكندرية وبني سويف في الساعة الخامسة و28 دقيقة، وبورسعيد وشرم الشيخ في الخامسة و19 دقيقة، والسويس وحلايب في الخامسة و21 دقيقة، الطور والإسماعيلية ودمياط سيؤدون الصلاة في الساعة الخامسة و20 دقيقة، وسانت كاترين في الخامسة و18 دقيقة، ودمنهور في الخامسة و27 دقيقة، وطنطا وبنها وكفر الشيخ في الخامسة و25 دقيقة، والمنصورة وشلاتين في الخامسة و23 دقيقة، والزقازيق في الخامسة و24 دقيقة، وشبين الكوم في الساعة الخامسة و26 دقيقة.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعاً ملحوظاً بداية من أول اليوم حتى أخره حيث سجل في بداية اليوم الجمعة 8 يوليو 2022 ارتفاعاً يقدر ب 15 جنيه مصري، بينما زاد في نهاية اليوم بمقدار 10 جنيهات ليسجل ارتفاعاً كبير لم تشهده أسعار الذهب منذ فترة طويلة.

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ووصل سعر الجرام اليوم عيار 14 إلى 660 جنيه مصري، أما عيار 18 وصل إلى 848 جنيه مصري، وسجل عيار 21 سعر 990 جنيهاً مصرياً وصعد عيار 21 إلى 1131 جنيه مصري.

محمد النني

جاء محمد النني ضمن أخر اهتمامات الشعب المصري بعد تسجيله هدفاً خرافياً أثناء مباراة ودية أُقيمت اليوم، يأتي ذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم المقبل، وكان النني قد جدد عقده مع الجانرز لمدة ثلاث سنوات، وكان النني قد شارك مع الفريق بصوره متقطعة خلال الموسم المنقضى إلى أن المدرب أرتيتا حرص على تجديد التعاقد مع اللاعب وعدم الاستغناء عنه.

ويستعد فريق أرسنال الإنجليزي للموسم المقبل بإبرام عدد من الصفقات المهمة للعودة إلى منصات التتويج وحصد البطولات وكان قد حسم النادي صفقة المهاجم البرازيلي جابريل خيسوس من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ويسعى النادي الأحمر في إتمام عدد من الصفقات الأخرى في الأيام القليلة القادمة خلال الميركاتو الصيفي.

أحمد رفعت

جاء تريند أحمد رفعت ضمن التريندات المتصدرة في الساعات الأخيرة حيث تألق اللاعب المصري أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر إف سي بعدما قما بصناعة ثلاثة أهداف، وظهر اللاعب المصري بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة وارتبط اسم اللاعب بالنادي الأهلي حيث اهتم النادي بضمه لحل مشكله العقم الهجومي للفريق الأحمر.

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وكان فيوتشر قد تُوج ببطولة كأس رابطة الأندية التي أقيمت لأول مره هذا الموسم على حساب نادي غزل المحلة بعد الفوز بخماسية مقابل هدف، ويسعى فيوتشر في الحفاظ على مكانته في الدوري المصري حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الممتاز وصعد لبطولة الكونفدرالية للموسم المقبل.