أهم أخبار وخدمات السعودية التي تهم المصريين

تتنوع الأخبار الموجودة داخل المملكة العربية السعودية حيث يبحث المقيمين داخل المملكة دائماً عن الخدمات التي تُقدم لهم لاستغلالها والاستفادة منها، وأبرز هذه الخدمات التي تقدمها المملكة هي الخدمات المرورية عبر الإنترنت والاستعلام عن المخالفات وخدمات الإقامة والتأشيرة وطرق الاستعلام عن العنوان الوطني كما سنتحدث عن عروض سوا التي تقدمها شركة الاتصالات وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر برقم الهوية

وفرت وزارة الداخلية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية عدد من الطرق التي يتمكن من المواطن الاستعلام عن المخالفات المرورية، وأول هذه الخدمات هي منصة ابشر الإلكترونية التي تقدم الخدمة بصورة سهلة وبسيطة وإلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر حكومي والتزاحم، كما أن الوزارة وفرت رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بدون أبشر تسهيلاً على المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات على منصة أبشر.

وتفر الإدارة العامة عدد من الأرقام التي يستطيع المواطن السعودي الاتصال على أحدهم والاستفسار عن المخالفات الخاصة به، والأرقام هي 920020405 أو من خلال هذا الرقم 00966114419688، كما يمكن الاستفسار على رقم 989 واتباع التعليمات الخاصة لكي تتم عملية الاستفسار بشكل صحيح، كما يمكنك إرسال رسالة نصية إلى رقم 88993 يتواجد بها رقم الهوية ورقم الإقامة.

تسجيل الدخول إلى أبشر أفراد

يعتبر أبشر أفراد دخول من أكبر عمليات البحث في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية حيث يسعى عدد كبير جداً في الدخول على منصة أبشر الإلكترونية والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدم، وتقدم منصة أبشر الإلكترونية أو تطبيق أبشر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي وفرت على المواطنين الجهد والوقت وأبعدتهم عن التزاحم، ويتميز التطبيق بخدمات المرور حيث استخراج الرخصة وتجديدها والاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها، بالإضافة إلى صلاحية الإقامة والهوية ومعرفة العنوان الوطني وموعد تجديد التأشيرة وغيرها، كل هذه الخدمات فقط على منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها المملكة.

ولتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية والاستفادة من الخدمات يجب أولاً تحميل التطبيق الخاص بأبشر من متجر جوجل، ثم تثبيته وتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسبق، إما إذا لم تكن تمتلك حساب تضغط على حساب جديد ثم يتطلب منك إدخال عدد من البيانات الخاصة بك كرقم الهوية ورقم الإقامة ورقم الهاتف وكلمة المرور وغيرها، ثم إتباع الخطوات خطوة بخطوة حتى تصل إلى النهاية وتدخل على المنصة برقم المرور الجديد الذي أضفته.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

يتساءل عدد كبير من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة معرفة صلاحية التأشيرة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم، يأتي ذلك خوفاً من إنتهاء التأشيرة والتعرض للعقوبات الشديدة التي قد يتعرض بسببها صاحب التأشيرة إلى الترحيل المباشر بسبب انتهاء الصلاحية.

وأصبحت هذه الخدمة إلكترونية خالصة عبر المنصة الإلكترونية أبشر بعدد من الخطوات السهلة والبسيطة الذي يتبعها المواطن ويقوم بالاستفسار عن صلاحية الإقامة، يدخل المستعلم على منصة النفاذ الوطني ويختار اسم الخدمة ثم إدخال رقم الإقامة وانتظار النتائج الخاصة بصلاحية الإقامة.

التحقق السريع من التأمينات الاجتماعية

يسعى عدد كبير جداً من المواطنين من طريقة تمكنهم من التعرف على التأمينات التحقق السريع، تلك الحدمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين عن طريق توفير تأمين خاص للمواطن يوفر له العيش الأمن والحياة الكريمة، يأتي ذلك تسهيلاً من المملكة على المواطنين لكي يستطيعوا العيش بصورة جيدة.

وللتحقق من التأمينات الاجتماعية عليك بعدد بسيط جداً من الخطوات التي تدخل فيها على الموقع الرسمي للمنصة الرسمية للتأمينات الاجتماعية، ثم الضغط على كلمة التحقق السريع وتسجيل رقم السجل المدني الخاص بالمواطن، ومن ثم يظهر لك رقم التحقق مباشرةً.

عروض سوا

تقدم شركة الاتصالات السعودية عدد من العروض التي توفر مبالغ كبيرة على المواطنين، وأبرز هذه العروض عروض سوا شحن التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية، وتقدم الشركة خدمات متميزة مقابل سعر منخفض، وأبرز العروض هو عرض ال 65 ريال الذي يعطي للمشترك 5 جيجا إنترنت لاستخدام الإنترنت اليومي ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام وواتس اب، كما تضيف الباقة 2 جيجا إضافية لمواقع التواصل الاجتماعي.

ولتفعيل باقة 65 ريال الشهيرة هناك عدد من الخطوات السهلة والبسيطة، للاشتراك يجب إرسال رسالة على الرقم 900 وهذه الرسالة محتواها أربع أرقام 7065 ومن بعد إرسال الرسالة والتأكد من صحة الأرقام ثم انتظار رسالة على البريد الإلكتروني للتأكد على الاشتراك في هذا النظام، ويعتبر هذا النظام من أفضل الأنظمة الاقتصادية التي توفرها الشركة السعودية بمبلغ منخفض من المال.

معرفة العنوان الوطني

يأمل في الفترة الأخيرة الملايين من المواطنين داخل المملكة لمعرفة أماكنهم وتحديد موقعهم على الخريطة عن طريق معرفة العنوان الوطني، وتوفرت خدمة معرفة العنوان الوطني على محرك البحث جوجل حيث يبحث عدد كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمة ومعرفة موقع الجغرافي على الخريطة، يأتي ذلك في إطار جهود المملكة في عمليات التحول الرقمي التي بدأت منذ فترة وتستمر حتى الأن لتحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية بدلاً من التزاحم والتكدس في المقرات الحكومية.

ويعتبر العنوان الوطني حالياً واحد من أهم الأشياء التي يجب أن يعرفها للوطني الذي تسهل عليه عملية إرسال واستلام الأوراق، ويدخل المواطن على المنصة بطريقة سهله ويسجل الدخول ويدخل المواطن رقم هويته ورقم المرور الخاص به لكي تتم عملية تسجيل الدخول بصورة صحيحة.

حجز موعد المرور عبر تطبيق أبشر

يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر أفراد، ووفرت الأن المملكة عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها خدمات المرور حيث يُسمح للمواطن أن يجدد رخصته أو ينشأ رخصة جديدة عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تم توفيرها لتسهيل عملية التجديد وتبسيطها حيث أنه في ظل منظومة التحول الرقمي أصبحت معظم الخدمات الموجودة في المملكة إلكترونية، لتصيح الخدمات أسهل وأبسط لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

ويعتبر تطبيق أبشر واحد من أبرز التطبيقات التي توفر إمكانية القيام بتجديد الرخصة أو إنشاءها بطريقة سهلة وبسيطة للجميع، حيث يدخل المواطن إلى الموقع ليلاقي عدد كبير من الخدمات ويختار الخدمة المراد استخدامها ويسجل بياناته حيث رقم الهوية ورقم الهاتف والرقم المروري الخاص بالمواطن الذي يريد الخدمة، ثم تتم عملية تسجيل الدخول.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول لأبشر

يبحث البعض عن طريقة تمكنه من الاستعلام عن صلاحية إقامته، ويتساءل معظم المواطنين عن هذه الطريق حتى يتمكنوا من معرفة تفاصيل الإقامة وحالتها حال انتهائها حتى لا يتم المقيم للترحيل أو أي عقوبة أخرى، وتوفر المملكة العربية السعودية منصة أبشر الإلكترونية التي توفر كثيراً من الخدمات الإلكترونية إلا أن بعض المواطنين لا يمتلك حسابات عبر منصة أبشر الرسمية لذلك يبحث عن طرق بديلة تمكنه من إتمام الخدمة التي يريدها.

ويتمكن المقيم داخل المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول إلى أبشر حيث أن الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام سهلة وبسيطة جداً، ويقوم المواطن أولاً بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة الاستعلام وسيتطلب منك بعد ذلك إدخال البيانات الخاصة مثل رقم الإقامة ورقم الهاتف وغيره من البيانات الخاصة بالشخص المقيم الذي يريد الخدمة، وبعد الانتهاء سيقدم لك الموقع رداً على الاستفسار المطلوب ويوضح لك الصلاحية الخاصة بالإقامة.