أهم أخبار مصر اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022

شهد اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 أخباراً متنوعة، جاء ضمن هذه الأخبار حالة الطقس ثالث أيام عيد الأضحى، وسعر الدولار اليوم في البنوك بالإضافة إلى سعر الذهب، ويهتم الجميع بمعرفة أخبار المدير الفني الجديد للمنتخب المصري روي فيتوريا والتفاوض معه، يأتي كل ذلك ضمن اهتمامات الشعب المصري اليوم.

طقس ثالث أيام العيد وانخفاض في الحرارة

استمر ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الأخيرة في جمهورية مصر العربية، وشهدت مصر خلال أيام عيد الأضحى المبارك ارتفاعاً ملحوظاً وصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، كما ارتفعت نسبة الرطوبة خلال هذه الأيام مما جعل الإحساس بالحرارة كبيراً أكثر فأكثر.

ويتقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تبدأ درجة الحرارة في الإنخفاض خلال الأيام القادمة مع انخفاض في نسب الرطوبة، وسجلت درجة الحرارة الغد الموافق 11 يوليو 33 درجة مئوبة في القاهرة أقل بثلاث درجات عن اليوم، سجلت درجات الحراة غداًالقاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 27 درجة.

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أسعار الذهب اليوم 10 يوليو 2022

استقر سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022 على سعر ثابت منذ الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاعاً على مدار الأسبوع وصل الإرتفاع إلى 25 جنيه، حيث واصل سعر الذهب الإرتفاع خلال الأسبوع السابق.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 يسجل 863 جنيها، عيار 21 يسجل 1005 جنيهات، عيار 24 يسجل 1149 جنيها، الجنيه الذهب 8046 جنيها، أونصة الذهب 1742 دولار، تأتي هذه الأسعار في ظل عدم استقرار واضح لسعر الدولار خلال الفترة الماضية حيث تشهد ارتفاعاً وانخفاضاً ملحوظين.

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إطلاق أكبر دفعة إفراج من لجنة العفو الرئاسي

أكدت لجنة العفو الرئاسي أن الإفراج الذي تم خلال أيام عيد الأضحى المبارك يعتبر أكبر حملة عفو رئاسي منذ تولي لجنة العفو الرئاسي مسئوليتها، وشمل المعفو عنهم عدد من الغارمين والغارمات وأصحاب قضايا الرأي والتعبير.

وأضاف النائب طارق الخولي ممثل اللجنة: “لن نكون سببًا فى خروج أى شخص يمثل تهديدًا لحياة المصريين والأمن القومى المصرى.. ونحن مستمرون فى عملنا ونعمل بشكل متواصل لتلقى البيانات وتنقيح التكرار وتطبيق المعايير، وفى السعى نحو إتمام الإجراءات حتى خروج المفرج عنهم.. وفترة إجازة عيد الأضحى فرصة لترتيب الملفات والأوراق واستكمال وإعداد البيانات الخاصة بقوائم جديدة”.

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أسعار الدولار اليوم تشهد حالة استقرار ملحوظ

شهدت تعاملات البنوك اليوم استقراراً ملحوظاً في الأسعار حيث بلغ أعلى سعر الدولار اليوم الأحد في بنك أبوظبي 18.66 للشراء وبلغ سعر البيع 18.91 ، جاء ذلك في بنك أبوظبي الإسلامي وبنك مصر إيران للتنمية، بينما بلغ أقل سعر للشراء 18.81 بينما بلغ سعر البيع 18.91.

روي فيتوريا يشترط عدة شروط لتدريب المنتخب

اقترب المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا من تدريب المنتخب المصري، حيث بدأ إتحاد الكرة بتكليف حازم إمام بإنهاء ملف المدير الفني وتم عرض عدد من الأسماء وتم الاستقرار على روي فيتوريا خلفاً لإيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر الذي قاد المنتخب لفترة قصيرة لم يلعب خلالها إلا ثلاث مباريات.

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واشترط روي فيتوريا عدد من الشروط من أجل الموافقة على التدريب حيث طالب بالحصول على 150 ألف دولار شهرياً كما طلب تواجد أربعة مساعدين معه ضمن جهازه الفني، وإضافة شرط جزائي كبير لضمان عدم إقالته خلال فترة التعاقد، يذكر أن المنتخب المصري قد تفاوض مع عدد كبير من المدربين إلا أن إقالة كيروش أثرت بشكل سلبي على قبول المدربين لتدريب المنتخب، حيث خرج كيروش بتصريحات تدين إتحاد الكرة بعد التعامل الجيد مع الجهاز الفني وعدم الحصول على مستحقاته بشكل كامل.