أهم أخبار التكنولوجيا التي تهم المصريين اليوم ومعلومات مهمة عن تطبيقات شهيرة

يسعى العديد من مستخدمي الإنترنت للبحث والتنقيب عبر محركات البحث المختلفة حول موضوعات التقنية والتكنولوجيا المتنوعة، حيث تحظى تلك الموضوعات بشعبية جارفة وإهتمام من قِبل الجميع سواء كانوا متخصصين في نفس المجال أو مجالات أخرى، ولعل موضوعات مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة لتطبيقات المراسلة والدردشة تستأثر بالنصيب الأكبر من هذا الإهتمام مثل جوجل بلاي وكل ما يتعلق به من خدمات تهم مستخدميه، وتطبيق الانستقرام والفيس بوك والسناب شات بالإضافة لتطبيقات الربح عبر الإنترنت مثل تطبيق ربح المال من الإنترنت كواي Kwai وغيرها من التطبيقات كل ذلك سنتناوله عبر السطور القادمة.

بطاقات جوجل بلاي مجانا

تحظى بطاقات جوجل بلاي مجانا بإهتمام كبير من مستخدمي جوجل بلاي، ولعل السبب هو مدى أهميتها في تحميل الأفلام والألعاب والتطبيقات بالإضافة لإمكانية شراء الكتب وذلك بدلاً من إنفاق الأموال، يوجد العديد من المواقع التي تساعدك على ربح تلك البطاقات بصورة مجانية أو من خلال استخدامك لبعض التطبيقات التي تتيح لك أداء بعض المهام وعند إتمامها تقدم لك تلك البطاقات في المقابل، الكثيرون يتسائلون حول أهمية تلك البطاقات والتي قد تتلخص في:

إمكانية شحن جميع الألعاب المتاحة في متجر جوجل بلاي مثل فري فاير وببجي وغيرها من الألعاب.

إمكانية شراء الكثير من التطبيقات التي تفرض عليك دفع المال.

مساعدتك في شراء الكثير من الأفلام والكتب والموسيقى المتاحة في جوجل بلاي.

في الحقيقة يوجد مواقع كثيرة قد تساعدك في شراء بطاقات جوجل بلاي مثل موقع هاكرز العالمي والذي يُعد من أفضل وأهم المواقع التي تتيح لك الأمر وبكل سهولة، موقع Featurepoints من المواقع الرائدة في ذلك الأمر، أما موقع Swagbucks فهو موقع يبحث عنه الجميع عند الرغبة في شراء لبطاقات جوجل بلاي.

حذف حساب انستا

رابط حذف حساب انستا مؤقت أو نهائي الآن أصبح متاح وبكل سهولة وبمجرد خطوات بسيطة يمكنك تفعيله مرة آخرى طالما المدة المتاحة لهذا الحذف ما زالت متاحة والتي قد تصل إلى 14 يوم فقط، بعض مواقع التواصل الإجتماعي ومنهم الانستقرام أصبح مصدر إزعاج للبعض وانتهاك للخصوصية واقتحام للحياة الشخصية للكثير، مما دفع بعضهم لأخذ فترة راحة ولو مؤقتة أو نهائية الأمر يرجع حسب رغبة الشخص، لذا فقد أتاحت منصة انستقرام هذه الميزة لمستخدميها عبر توفير رابط حذف حساب انستقرام مؤقت أو نهائي، مع التنبيه أنه في حالة قيامك بحذف الحساب نهائيًا ستفقد معها كافة بياناتك الخاصة من صور أو فيديوهات أو تعليقات وغيرها، كما أنك لن تتمكن من استخدام البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم في أي حساب آخر، كما أنك لن تتمكن من استرجاع الحساب المحذوف نهائي أو تفعيله مرة أخرى عبر الحذف المؤقت.

بحث عن حساب فيس بوك

منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا ستجد أن منصة الفيس بوك facebook متربعًا على العرض وفي مقدمة معظم مواقع التواصل الإجتماعي، والدليل هو بلوغ عدد مستخدميه حوالي 3.5 مليار مستخدم، مما يعني أن معظم أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية يمتلكون حسابًا على الفيس بوك والذي هو مقترنًا بأرقام هواتفهم الخاصة، مما يعني هذا إمكانية استخدام الفيس بوك للبحث بواسطة رقم الجوال بمجرد الدخول على الصفحة الرئيسية وإدخال رقم الهاتف ثم الضغط على كلمة بحث ومن هنا سيظهر الحساب الخاص بهذا الرقم، كما يمكنك عمل بحث عن حساب فيس بوك بأكثر من طريقة كلها طرق تقوم منصة الفيس بوك بإتاحتها لمستخدميها بهدف توفير ةتسهيل الأمور عليهم.

معنى ستريك

قد يسمع بعض مستخدمي السناب شات مصطلح ستريك للمرة الأولى فتصيبهم الدهشة لوهلة ويتساءلون عن معنى ستريك وما هي فائدته ومزاياه التي جعلت العديد من مستخدمي السناب شات snapchat يحرصون عليه، وفي الحقيقة يُعد الستريك أحد أهم الأدوات المتواجدة في تطبيق السناب، حيث عندما تقوم بالتراسل مع اصدقائك بشكل يومي قد يصل لثلاثة أيام فأكثر نُلاحظ ظهور علامة الستريك وهي عبارة عن شعلة من النار، هذا بالإضافة إلى الإيموجي وجه مما يدل على وجود تفاعل وتقارب بينكما في الفترة الأخيرة، وفي حالة حدوث انقطاع التواصل في السناب ولو لمدة يوم واحد فستفقد هذا الستريك وترجع من البداية مرة آخرى، لذا لكي تحافظ على الستريك الخاص بك لا بد من الحفاظ على وجود فترة متتالية تقوم فيها بتبادل الصور ومقاطع الفيديو بينك وبين صديقك دون انقطاع.

حسابات ببجي للبيع

العثور على موقع شحن شدات ببجي أو شراء عناصر اللعبة الأخرى منه ويتميز بالمصداقية من أكثر الأمور التي يبحث عنها محترفي لعبة ببجي العالمية، وذلك نظرًا لأهمية هذه الحسابات للاعبين، حيث تمكنك هذه الحسابات من إقتناء حسابات جاهزة وقوية تضم الكثير من الأدوات الخاصة باللعبة، في الواقع يوجد العديد من حسابات ببجي للبيع والتي تعرضها بعض المتاجر والمواقع المتخصصة في مجال بيع حسابات الألعاب ومنها ببجي وهي مثل: متجر السوق المفتوح، متجر كل شيء والذي يتميز ببيع حسابات ببجي متميزة بالإضافة لعمل حلقة تربط ما بين البائع والمشتري لضمان حدوث عملية البيع.

زيادة متابعين انستقرام

يمكن لأصحاب حسابات على منصة انستقرام العمل على زيادة متابعين انستقرام مجانًا بالإضافة إلى رشق متابعين انستا 10K وذلك بشكل آمن ومضمون وبدون إلزامك بدفع أي رسوم مالية، قد يتساءل البعض حول أهمية زيادة عدد المتابعين لهم على الانستا، لنؤكد لهم أن العملية في منتهى الأهمية والتي ترجع إلى أنها تعزز وتقوي من قيمة العلامة التجارية الخاصة بحسابك الشخصي على انستقرام Instagram، يوجد بالفعل العديد من المواقع التي تتيح لأصحابها أعداد هائلة من المتابعين الحقيقين ومن أفضل تلك المواقع ستجد موقع instafollowers والذي يجلب لك عدد مذهل من المتابعين الحقيقين والغير وهميين، ولعل السبب يرجع لكون موقع الويب الخاص به يشتمل على خطة مدفوعة بالإضافة لمنح خطة تجريبية للحصول على الكثير من المتابعين بصورة مجانية.

يوجد أيضًا موقع instagrawing وهو من أفضل مواقع زيادة المتابعين على الانستا بل وأسهلهم من حيث الإستخدام، فمبجرد إدخال اسم المستخدم وبريدك الإلكتروني الخاص ستتمتع بحساب على أحد مواقع زيادة متابعين انستقرام مجانًا.

حذف حساب سناب

في بعض الأحيان يرغب بعض مستخدمي مواقع التواصل افجتماعي في أخذ قسط من الراحة والإبتعاد عن اي إزعاج قد تسببه تلك المواقع، فيلجأ بعضهم إلى حذف حساب سناب شات الخاص بهم أو على الأقل القيام بتعطيله لفترة من الوقت محددة، خطوات حذف حسابك على السناب شات جدًا بسيطة فمبجرد القيام بالنقر على الصورة الرمزية بحسابك ثم على الإعدادات ثم تحديد حذف مع إدخال كافة البيانات التي سيطلبها منك خلال هذه العملية لتتمكن بذلك من حذف حسابك على السناب، الجدير بالذكر أنه عند قيامك بعملية الحذف هذه فلن تتم بشكل نهائي إلا بعد مرور الفترة أو المهلة المحددة لذلك وهي 30 يوم، حيث سيظل الحساب متواجد طوال هذه الفترة وإن كان غير نشط، يمكنك القيام بحذف حسابك على الإنستقرام إما بشكل مؤقت أو نهائي فالأمر منوط لك.

تطبيق كواي apk

يُعد تطبيق كواي apk من تطبيقات الربح المنتشرة خلال الفترة الأخيرة، يطلق عليه البعض اسم برنامج كواي والبحث عن طرق ربح المال منه، ما يجعل هذا التطبيق مُفضلاً لدى العديد من المستخدمين وراغبي الربح عبر الإنترنت هو أن المحتوى الذي يُقدمه التطبيق مرئي وخاصة أن الفئة العظمى من متابعي السوشيال ميديا يفضلون هذه النوعية على غرار تطبيق تيك توك Tik Tok، إن تطبيق كواي يشبه إلى حد كبير تطبيق تيك توك من حيث المحتوى والهدف ولكنه لم يحقق نفس الشهرة حتى الآن.

التطبيق صيني المنشأ قد ظهر على الساحة منذ سنة تقريبًا، بدء في الإنتشار على المنصات المختلفة شيئًا فشيئًا حتى وصل عدد مستخدميه حوالي 300 مليون، التطبيق جدًا مذهل ويستحق التجربة كما أنه يتميز بالمصداقية، فكرته قائمة حول عرض الآلاف من الفيديوهات الممتعة ومقابل مشاهدتك يقوم بدفع الأموال لك، تطبيق كواي Kwai متاح على كافة المتاجر الإلكترونية بشكل مجاني سواء لأجهزة الأندرويد أو الآيفون، يوفر التطبيق قوالب احترافية للفيديوهات مما يمنحك القدرة على صنع فيديو ممتع خلال عدة ثوانِ معدودة، تطبيق كواي هو طريقك لتحقيق الشهرة والمال.