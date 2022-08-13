أهمها الصحة والتعليم.. بالأسماء: القائمة الكاملة للتعديلات الوزراية

أقر مجلس النواب ظهر اليوم السبت، في الجلسة الطارئة التي دعا إليها المستشار أحمد منع الأمين العام للمجلس، تعديلا وزارية تشمل 13 حقيبة وزارة، وقال الرئيس السيسي تعليقا على التعديل الوزاري “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله”.

قائمة التعديل الوزاري الجديد

ووافق مجلس النواب اليوم السبت، على تعديلات وزارية طالت 13 حقيبة على رأسهم رحيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعيين خالد عبد الغفار لوزير الصحة فقط وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

رضا حجازي وزير التربية والتعليم

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

سها ناشد وزيرة الهجرة

أحمد سمير وزير الصناعة

أحمد عيسى وزير السياحة والآثار

أيمن عاشور وزير التعليم العالي

حسن محمد شحاته وزير القوى العاملة

نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الأعمال

محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي

محمد عباس حلمي وزير الطيران.

ويستمر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في منصبه لمدة تتجاوزت 4 سنوات، حيث تم تكليفه بتشكيل الحكومة المصرية في يونيو 2018، وفي آخر تعديل وزاري شهدتها حكومة مدبولي وبالتحديد في ديسمبر 2019 تم تعيين كلا من ” أسامة هيكل، وزيرًا للدولة لشؤون الإعلام، وهالة السعيد، وزيرةً للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرةً للتعاون الدولي، وخالد العناني، وزيرًا للسياحة والآثار، ومحمد منار عنبة، وزيرًا للطيران، والمستشار علاء فؤاد، وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، ونيفين جامع، وزيرةً للصناعة والتجارة، ونيفين القباج، وزيرةً للتضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزيرًا للزراعة”.