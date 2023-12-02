أهل فلسطين نفسهم بيرقصوا دلوقتي… هالة صدقي ترد على أحد متابعيها بعد أن هاجمها على انستجرام

قامت الفنانة هالة صدقي، بنشر صورة لها، وذلك أثناء تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقد قامت هالة صدقي بممازحة الفنانة مايا دياب، على فارق الطول بينهما، قائلة: “كل طويل، في الأطول منه، وكل ظريف، في الأظرف منه، وكل جميل في الأجمل منه”.

هالة صدقي- المصدر: "انستجرام"

ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الفنانة هالة صدقي للانتقاد من أحد المتابعين لها، والذي قام بالتعليق على الصورة التي تم نشرها على حساب الفنانة الشخصي بموقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة “انستجرام” قائلا: ” احنا ازاي كعرب بنعمل مهرجانات في ظل الظروف اللي مرت بيها دولة عربية شقيقة، ده زمان كنا نوطي صوت التليفزيون؛ لو في متوفي عند حد من الجيران”، وعلى الجانب الآخر قامت الفنانة هالة صدقي بالرد عليه قائلة: “هو الدكتور بطل يشتغل؟ ولا المهندس؟ ولا الرسام؟، ليه تخلينا نوقف شغل، حضرتك شايف إننا بنرقص حتى؟، لو راقص في أي أوبرا أو أي مكان، ده اسمه شغله حضرتك، أهل فلسطين نفسهم بيرقصوا دلوقتي، والله يرحم كل اللي راحوا ودفعوا الثمن، حسابات ليس لنا بها أي ذنب ولا هنا”.

فيلم كتف قانوني

ومن جانبها فقد قامت الفنانة هالة صدقي بالحديث عن الدور التي قدمته في فيلمها الجديد “كتف قانوني” والذي تقوم من خلاله بتقديم شخصية جديدة ومختلفة عليها.

وقد صرحت الفنانة هالة صدقي في لقائها ببرنامج It ‘s Show Time الذي تتم إذاعته من خلال قناة cbc: شخصيتي هي الشخصية المحورية في العمل وهي سيدة أعمال وتمتلك ناديا رياضيا، ولكن الفيلم لا يدور حول قضية تتعلق بكرة القدم وهو هو فيلم للمتعة والبهجة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم كتف قانوني في إطار اجتماعي كوميدي وذلك عن طريق تناول عدد من القضايا الاجتماعية التي تحدث وتقع في الشارع المصري وتؤثر تلك القضايا على المجتمع.

فيلم “كتف قانوني” بطولة الفنانة هالة صدقي، والفنان سيد رجب، والفنان كريم عفيفي، والفنان محمد رضوان، والفنانة شيرين رضا، ومجموعة أخرى من نجوم الفن، كما يضم العمل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن أبرز هؤلاء الضيوف الفنانة إلهام شاهين، والفنانة يسرا، والفيلم للمؤلف هشام هلال وأحمد رمزي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

جائزة الفنانة هالة صدقي

ومن جانبها فقد قالت الفنانة هالة صدقي، إنها سعيدة بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين، وسعيدة أيضا بالجائزة التي حصلت عليها، وذلك عن طريق آراء الناس في الشارع، كما أضافت الفنانة هالة صدقي، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” الذي تتم إذاعته عبر قناة “سي بي سي”: “أنها قد حصلت على جائزة من آخر يوم في رمضان الماضي بعد أن تم إذاعة آخر حلقات مسلسل جعفر العمدة”.