أهداف تنظيم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للبرنامج التعريفي لمستشفيات القطاع الخاص بالإسكندرية

صرح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن النجاح في منظومة التأمين الصحي كان بالتعاون مع القطاع الخاص حيث يعد هذا القطاع من الشركاء الأساسيين في مشروع التأمين الشامل حيث إن هذا المشروع سيفتح الباب أمام الاستثمار في القطاع الصحي، وفي هذا التقرير سنبين أهداف تنظيم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية البرنامج التعريفي لمستشفيات القطاع الخاص بالإسكندرية.

أهداف تنظيم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للبرنامج التعريفي لمستشفيات القطاع الخاص

حيث يهدف تنظيم البرنامج إلى زيادة الوعي لمقدمي الخدمة بالإضافة لمديرين المؤسسات الصحية بجميع التخصصات عن شروط التسجيل والاعتماد حيث يعد أن الاعتماد المصري هو الشرط الرئيسي لكي تتمكن من الانضمام للتأمين الصحي الشامل حيث إن هذا المشروع يعد مستقبل صناعة الصحة في جمهورية مصر العربية وذلك يتم بالمشاركة مع غرفة مقدمي الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية بالإضافة إلى القطاع الخاص وأيضا اتحاد الصناعات المصرية.

لماذا يعد مشروع التأمين الصحي الشامل من المشاريع المميزة

حيث يعد أول منشأة حكومية هدفها تنظيم خدمات الرعاية الصحية بجودة وكفاءة بشكل مستمر حيث إن فريق العمل بالمشروع قد حصل على شهادة التميز من قبل المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية اللاسكوا حيث إنها من أولى الهيئات التي تحصل على هذه الشهادة والثانية في أفريقيا والثالثة في الشرق الأوسط وقد حصدت بعد مرور أربع سنوات على الاعتماد الدولي.

ما هي متطلبات تسجيل المستشفيات

تضم متطلبات تسجيل المستشفيات قرابه 25% من شروط الاعتماد حيث تعد البنية التحتية للمنشأة من الشروط الأساسية ويجب التأكد من أن المنشأة الصحية الخاصة تلتزم بالقوانين للحصول على ترخيص من وزارة الصحة المصرية الواجب أن يتوفر بالمؤسسة ومتطلبات السلامة الوطنية Nsr التي تحتوي على سلامه متلقي الخدمة بالإضافة إلى سلامة البيئة وأيضا من المتطلبات الأساسية هي الجودة EQr للخدمات الصحية.