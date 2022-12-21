اجتمع أهالي بعض القرى بمحافظة بني سويف، بحضور كبار ومشايخ العائلات لإطلاق مباردة “الزواج سكن ومودة”، وكان الهدف الرئيسي من المبادرة هو التيسير على كلا الطرفين، سواء العريس أو العروسة للحد من ارتفاع تكاليف الزواج، وعدم المغالاة في المهور، والطلبات، لكي يتم الزواج بدون ديون للطرفين، على أن يتم تنفيذ العمل بهذه المبادرة اعتبارا من 1 يناير 2023م.

أهالي قرى محافظة بني سويف يطلقون مبادرة”الزواج سكن ومودة”

تم اقتراح هذه المبادرة بعد اجتماع أهالي بعض القرى في محافظة بني سويف، والاتفاق فيما بينهم على مجموعة من البنود التي لا بد أن يحترمها الجميع، ويقومون بتنفيذها تسيرا على الشباب، للحد من ارتفاع أعداد الشباب المعرضين عن الزواج بسبب عدم إمكانيتهم المحدودة في اتخاذ هذه الخطوة التي عاشوا يحلمون بتحقيقها، وجاءت هذه المبادرة لبث روح الأمل فيهم لتكوين أسرة، وتمثلت بنود هذه المبادرة في الآتي:

يتم شراء الذهب للعروسة بقيمة لا تتعدى 30 ألف جنيه، كحد أقصى أي في حدود 10 جرام، تكفي لشراء( خاتم، محبس)، ويمكن استبدال الذهب بالفضة، بالتراضي بين الطرفين، نظرا لارتفاع أسعار الذهب حاليا، مع كتابة القيمة التي تم الاتفاق عليها في قائمة المنقولات الزوجية، وذلك حفاظا على حق الزوجة.

إلغاء ما يسمي بالنيش، وغرفة السفرة، لأنهم ليسوا من الاحتياجات الأساسية.

إلغاء غرفة الأطفال وتأجيلها لحين الإنجاب.

إلغاء ما يسمى ( برد الشبكة)، حيث يقوم أهل العروسة بزيارة أهل العريس، بعد الاحتفال بالخطوبة، هذه الزيارة تصل في قيمتها إلى قيمة ثمن الشبكة تقريبا أو يزيد وتكون في صورة( أرز، مكرونة، خضار، طيور حية، أغنام، ماعز، وبقرة في بعض الأحيان، سكر، زيت، دقيق فاخر)، ويختلف رد الشبكة من بيت لآخر ومن عائلة لأخرى، حيث إن رد الشبكة يكون هو المعيار الأساسي للحكم على الحالة المادية لأهل العروسة والتباهي بالنسب بين مختلف العائلات.

الالتزام بتوفير عدد 2 سيارة نقل كبيرة لنقل المنقولات( العزال)، من منزل العروسة لبيت الزوجية، حيث إن تكاليف النقل يكون العريس هو المتكفل بها، ولا داعي لوجود عدد كبير من السيارات بغرض التباهي بعدد السيارات المحملة بالمنقولات بين العائلات.

إلغاء عشاء والدة العريس المقدم إليها من أهل العروسة حيث إنه يصل في تكلفته إلى 30 ألف جنيه أو يزيد على حسب الحالة المادية لأهل العروسة.

إلغاء البسكويت والكحك المقدم من أهل العروسة لأهل العريس.

الالتزام بشراء المستلزمات الآتية فقط: الثلاجة، والغسالة، والتلفيزيون، وأساسيات المطبخ، مع عدد 10 مفارش للسرير، وعدد 2 بطانية، وعدد 20 فوطة.

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