أنت أهم من كل الكؤوس.. عبدالرحيم كمال يدعم محمد صلاح بعد الهجوم عليه

وجه السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال، رسالة دعم لنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك بعد موجة الهجوم التي تعرض لها مساء أمس الخميس، بعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره غانا.

السيناريست عبدالرحيم كمال - صورة أرشيفية

وقال الكاتب عبد الرحيم كمال في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عزيزي محمد صلاح أنت الأفضل والأمهر والأهم في تاريخنا الرياضي.. لا تهتم ولا تبتئس التعامل مع العظماء لا يكون بالقطعة ولا بالمباراة ولا بالدقيقة قدمت ما لن يقدمه غيرك وستقدم ما لم يقدمه غيرك.. حفظك الله يا كابتن مصر”.

وتابع: “أفضل لاعبينها ولاعبي العرب وأفريقيا وواحد من أساطير الكرة العالمية.. خذ وقتك وعد وأنت في كامل لياقتك.. أنت اهم من كل الكوؤس”.

فيما علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، على إصابة محمد صلاح، على حسابه الرسمي على موقع “إكس”، قائلًا: “محمد صلاح شعر بالإصابة في الدقيقة 25 وتحامل على نفسه حتى خرج في الدقيقة 45 وأحمد سيد زيزو ومصطفى فتحي بيسخنوا من الدقيقة 25″.