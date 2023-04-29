أنبوبة غاز تتسبب في حريق هائل في كنيسة السيدة العذراء والأنبا كاراس بديروط وتدمير كافة محتوياتها بالكامل

في الرابعة من فجر هذا اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من أبريل نشب حريق هائل في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط، وأسفر عن تدمير كافة محتوياتها بالكامل، دون خسائر في الأرواح.

كشف المتحدث الرسمي باسم الإيبارشية القس يوناثان ثروت أن الحريق نتج عن تسريب أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان، وقال إن الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، موضحاً أنها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضًا من حوائط وسقف من الخشب.

وأضاف القس يوناثان أنه تم إبلاغ الجهات المختصة، التي أسرعت على الفور بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وأجهزة الأمن، كما أعرب عن شكره إلى الله لعدم حدوث أية خسائر في الأرواح، أو في المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة، وأشاد القس يوناثان بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين من جيران الكنيسة وغيرهم، في إخماد الحريق.