“شاهد صور” زواج المطرب أمير عموري “ذا فويس كيدز” والمتابعين متى كبرت؟

متى كبرت؟ تداولت الكثير من صور الطفل أمير عموري والذي كان أحد الأطفال المشاركين في برنامج ذا فويس كيدز، كان من ضمن فريق المطرب تامر حسني، وخاض هذا الطفل الكثير من المسابقات الغنائية ولكنه لم يحصل على الفوز في النهاية، لكنه قد وصل إلى مستويات متقدمة بشكل كبير، وأحبه الوطن العربي في مختلف الدول العربية، والآن يتم تداول صور زواجه وهذا ما أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويمكنك من خلال المقال أن تتعرف على التفاصيل.

الطفل السوري أمير عموري

تم نشر صورة زواج الطفل السوري أمير عموري، عبر حسابه الرسمي الانستجرام، وانصدم الجمهور من هذه المفاجأة الكبرى، حيث حدث تغير كبير وملحوظ في شكله مع عروسة المحجبة.

وتعمد عموري عدم الإعلان عن هوية العروس أو نشر صورتها أو الإعلان عن اسمها.

وكانت الجملة التي كتبها الفنان السوري أمير عموري عندما قام بإرفاق صورته مع زوجته هي (رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، ما في مبروك يا حبايبي؟).

وانهالت عليه الكثير من التعليقات المهنئة له بمناسبة زواجه، وكان من ضمن التعليقات التي أحدث ضجة هو تعليق (أنا كنت أكبر منك وأنت تزوجت وأنا لسه بتابع ذا فويس كيدز، كبرت أمتي؟).

ولكن أوضح الفنان السوري أمير عموري، بأنه كان في عمر 17 سنة عندما كان في برنامج ذا فويس كيدز، والذي كان في عام 2016.

والآن أصبح عمره 23 عام، وعلى ما يظن الجميع بأن هذا العمر ليس قليل بالنسبة لزواجه من الشخصية التي يحبها ويفضل أن يقوم بإكمال عمره الباقي معها، ووضح الفنان أمير عموري كافة التفاصيل التي تتعلق بخبر زواجه وعمره وكل شيء.