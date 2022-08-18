أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام ال6 المقبلة وبيان درجات الحرارة

في بيان رسمي نشرته اليوم، قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالكشف عن توقعاتها لحالة الطقس الأيام ال6 المقبلة، وبيان درجات الحرارة، وقالت الهيئة في بيانها، أن البلاد ستستمر في تسجيل نسب مرتفعة للرطوبة، وهذا سيزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة المحسوسة، بما يتراوح بين درجتين إلى 4 درجات مئوية، بحيث سيسود البلاد خلال تلك الفترة، طقس حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات النهار، حار إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.

حالة الطقس الأيام ال6 المقبلة

وكانت الهيئة قد كشفت في البيان الذي نشرته، عن توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة بالفترة من يوم الجمعة 19 أغسطس وحتى يوم الأربعاء 24 أغسطس، وقالت بأن البلاد ستشهد خلال تلك الفترة الآتي:

الجمعة 19 أغسطس: ستتكون الشبورة المائية الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كذلك المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وسيكون هناك ارتفاع بفرص سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين.

السبت والأحد 20 و21 أغسطس: ستتكون الشبورة المائية الخفيفة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كذلك المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط ملحوظ بحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية