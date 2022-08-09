أمطار خفيفة قد تكون رعدية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ل6 أيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس للفترة القادمة، بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022، وحتي يوم الأحد 14 أغسطس 2022، وأوضحت الهيئة بأنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على بعض الأماكن، كما تظهر شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، والطرق الزراعية والسريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس ل6 أيام المقبلة

صرحت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس للفترة المقبلة، بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022، وحتي يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022، وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية خلال فترات النهار، بينما يكون الطقس رطب ومعتدل ليلًا، ويسود طقس شديد الحرارة رطب على سواحل سيناء وجنوب البلاد خلال فترات النهار، ويكون مائل للحرارة رطب ليلًا.

ونبهت الأرصاد المواطنين من زيادة نسبة الرطوبة بقيمة 2 إلى 4 درجة مئوية، والتي تتسبب في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، محذرة السائقين من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتوقعت الهيئة نشاط الرياح على عدد من مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب البلاد، ووجود فرصه لتساقط أمطار خفيفة رعدية على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، هذا وجاء بيان درجات الحرارة كالآتي: