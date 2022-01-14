أمطار خفيفة إلى متوسطة … مركز التنبؤ بالفيضان يكشف توقعات سقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لمدة 3 أيام

في بيان رسمي صادر عنه، كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري والموارد المائية عن توقعاته بخصوص تساقط الأمطار على بعض المناطق على مدار الثلاث أيام القادمة على مستوى أنحاء الجمهورية، وذلك بدءاً من اليوم الجمعة وحتى يوم الأحد الموافق 16 من يناير 2022، هذا وتأتي تلك التوقعات حسب البيانات ومخرجات النماذج الخاصة بالأمطار، إليكم أهم التفاصيل.

توقعات تساقط الأمطار على مدار 3 أيام

حسب البيانات الصادرة من مركز التنبؤ بالفيضان، فمن المتوقع أن تهطل الأمطار على تلك المناطق:

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الجمعة الموافق 14 يناير

تتساقط الأمطار التي تتراوح في شدتها من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وغيرها من الأمطار الخفيفة على محافظات جنوب البحر الأحمر ومحافظات الوجه البحري، وتبلغ كمية الأمطار المتساقطة على القاهرة من 1 إلى 5 مم.

السبت الموافق 15 يناير

من المتوقع أن تهطل الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا وتكون متوسطة في شدتها، وقد تصل إلى 10 مم، أما عن باقي محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري فتتساقط أمطار خفيفة تتراوح أيضاً من 1 إلى 5 مم.

الأحد 16 يناير

من المنتظر أن تتساقط أمطار متوسطة الشدة تصل حتى 10 مم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، كما تتعرض محافظات الوجه البحري وسيناء وباقي محافظات السواحل الشمالية وحتى القاهرة إلى سقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم أيضاً، ولكن قد تمتد حتى شمال الصعيد.

جهود وزارة الموارد المائية والري

على هامش ما ورد ذكرة من أنباء، تحرص وزارة الري والموارد المائية على التطوير دائماً وعقد الاتفاقيات التعاونية مع البلدان المختلفة، وأخرها ما قام به الدكتور محمد عبد المعطي وزير الموارد المائية حيث عقد اجتماعاً مع السيدة إيف بازيبا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة للتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية، والهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون بين الدين في هذا المجال.