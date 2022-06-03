سنعرض لكم في هذا المقال أماكن فسح رخيصة في القاهرة، حيث أنه بعد انتهاء فترة الامتحانات، يبحث الآباء عن أماكن للفسح تكون تكلفتها المادية بسيطة، مع الحرص على استمتاع الأبناء، سنعرض لكم في هذا المقال أماكن في القاهرة، لا يتعدى سعر تذكرتها ٥٠ جنيهًا.

أماكن فسح رخيصة في القاهرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان تعتبر من الحدائق المتميزة في القاهرة، لاحتوائها على أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات، كما تحتوي على منطقة خاصة بألعاب الأطفال، ومساحات خضراء، والكثير من الوسائل الترفيهية التي تجعل النزهة تجربة مميزة للكبار والصغار.

وحديقة الحيوان تقع في الجيزة وقد تأسست في عام 1891 م، وهي أكبر حديقة حيوانات في مصر وفي الشرق الأوسط بأكمله، وهي أول وأفضل حدائق الحيوانات التي في أفريقيا، كما كانت تسمى «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا».

حديقة الأزهر

حديقة الأزهر هي من الحدائق الرائعة في محافظة القاهرة، كما أنها تتميز بمساحتها الكبيرة، و بها مناظر طبيعية رائعة، فيساعد التنزه فيها على الشعور بالهدوء والاسترخاء، كما يمكن التقاط صور تذكارية جميلة مع العائلة، كما أنها تعتبر من الأماكن التي تكون تكلفة زيارتها قليلة.

حديقة الأسماك:

حديقة الأسماك هي من أكثر الأماكن التي تشمل عددًا كبيرًا من الحيوانات البحرية، كما أنها تحتوى على مناظر طبيعية وخلابة، تجعلها من الأماكن المميزة للترفيه، وحديقة الأسماك توجد في الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، وأنشأها الخديوي إسماعيل في عام 1867م.

برج القاهرة

برج القاهرة هو من الأماكن السياحية الجميلة في مصر ويفضلها أفراد الأسرة، كما أن سعر التذكرة أقل من خمسين جنيها، ويمكن التقاط الصور التذكارية الجميلة هناك.

المتحف المصري

يعتبر المتحف المصري من أعظم الأماكن الأثرية، كما يمكن دخوله باصطحاب الأطفال، وبسعر لا يتجاوز 50 جنيهًا، ويحتوى على قطع أثرية عديدة، كما تساعد الأطفال على التعرف على التاريخ العظيم لبلادهم.

الأهرامات

الأهرامات هي من ضمن الأماكن الأثرية المعروفة في مصر والعالم بأكمله، كما يمكن الذهاب لها مع أفراد الأسرة بغرض الاستمتاع بتلك الأماكن الأثرية، ومعرفة التاريخ، والتقاط الصور التذكارية الجميلة مع العائلة بجوار الأهرامات، كما يمكن ركوب الجمال والخيول ومشاهدة الآثار الفرعونية هناك.

المصدر: موقع ويكيبيديا واليوم السابع.

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