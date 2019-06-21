أماكن سياحية في مصر لا تعرف عنها الكثير مناسبة للاستجمام والمتعة

هل تعرف بوجود أماكن سياحية في مصر خفيفة مثل تلك التي نرى صورها في كافة دول العالم، غاية في الجمال والإبداع تكاد ترى نفسك وكأنك في الجنة، يتوافد إليها الكثير من السياح سنويًا من أجل المتعة والاستجمام، .. مهلًا توقف لا نقصد بتلك من تلك الأماكن، الأماكن السياحية المعروفة والمألوفة لدى الكثيرين كالإهرامات والأقصر وأسوان ولكن من هي تعرف عليها.

أروع أماكن سياحية في مصر للترفيه والاستجمام

الصحراء البيضاء

تتربع الصحراء البيضاء على قمة أهم الأماكن السياحية العلاجية داخل مصر، تم إدراجها عام 2002م باعتبارها محمية طبيعية، سُميت بهذا الاسم بسبب لونها الأبيض النادر وهو ما يميزها عن كل الصحاري في العالم، تقع الصحراء البيضاء على بعد 500 كم من القاهرة، بشمال واحة الفرافرة بالوادي الجديد، تحتوي على عدد نادر من النباتات والحيوانات والحفريات، وهي محط إعجاب للباحثين وعلماء الحفريات، صُنفت كأول حديقة جيولوجية مصرية.

مكانها وموقعها الفريد جعلها منتزه سياحي ترفيهي لعشاق الجمال والصحاري، مناسبة لرحلات التخييم، ومحبي رؤية الكواكب والنجوم، ومصوري النجوم، فقد اختراتها ناسا باعتبارها الموقع المميز لمشاهدة النجوم والأجرام السماوية، بالنهار تشعر كأنك وسط واحة من الثلوج، تحتوي على صخور تشبه الكريستال باهظة الثمن، يُطلق عليها جبل الكريستال، ولعشاق الاستجمام والاستشفاء يوجد ثلاث عيون مياه هم: عين المكفي، عين خضرة، وعين السرو، المحاطين بأشجار النخيل، ليس هذا فحسب ستجد هناك الكثير من الأطلال الرومانية التي يعود تاريخها للعصر الروماني، والبقايا الأثرية، ولمحبي الحيوانات يعرفون أنهم أمام تنوع حيواني قوي للغاية من الغزال الأبيض والغزال المصري والكبش وغيرها..

محمية رأس شيطان

تقع محمية رأس شيطان بنوبيع على خليج العقبة بجنوب سيناء، هي المكان المثالي للمتعة والاستجمام على شاطئ البحر الأحمر، يُطلق عليها جنة الأرض، تتميز بسحرها الخلاب وجمال شواطئها، وهي من الأماكن المميزة لرياضة الغوص والغطس لرؤية أروع الشعاب المرجانية في العالم بأسره.

الإقامة في رأس شيطان في مخيمات بدوية متراصة بجانب بعضها البعض مصنوعة من جريد النخيل والقش، مبنية بالطوب ، لا يوجد فيها كهرباء تعمل بالمولدات الكهربائية، عندما تقرر الذهاب لهناك تأكد أنك تستمتع بأطيب أطعمة بدوية، يقدم البدو الضيافة الشاي بالمرمرية، من أبرز الأسماك المتواجدة هناك سمك البافر والجروبر وكذلك الإخطبوط ولكن عليك الاستيقاظ مبكرًا لتبدأ رحلة الغوص، الجبال هناك تمتاز باللون الأحمر، ويمكنك تسلقها لرؤية شقائق النعمان بألوان متعددة، مناسبة بقوة لرحلات شهر العسل، وتجمعات الأصدقاء، الأماكن القريبة من رأس شيطان سانت كاترين، وذهب.

محمية وادي الجمال وجبل حماطة

الجمال والهدوء والحياة البسيطة، تجد الجبال تحيط بك بالطبع ستعيش أروع تجربة غوص في هذا المكان المبدع، هو مالديف مصر حقًا، تبعد عن مرسى علم مسافة 50كم في جنوب محافظة البحر الأحمر، بالصحراء الشرقية، تُقسم لمنطقتين منطقة برية وأخرى منطقة جبال حماطة التي تضم عددًا من الطيور النادرة والحيوانات.

من أبرز الأماكن المناسبة لرحلات التخييم والسفاري، لمراقبة النجوم والأفلاك السماوية، تم تصنيف جميع شواطئها عالميًا، يحتوي الجزء البري على الأودية الصحراوية وعدد من النبانات النادرة والحيوانات المهددة بالإنقراض كالماعز الجبلي، هي فرصة مميزة لمحبي تصوير الحياة البرية، تم إعلانها محمية عام 2003م لذلك انتبه من أي فعل هناك.

البحيرة المسحورة في رأس محمد

الجميع سمع عن محمية رأس محمد ولكن نادرًا ما نسمع أو نعرف شيئًا عن البحيرة المسحورة داخلها، يبلغ مساحتها 480 كيلو مترًا، يُطلق عليها هذا الاسم بسبب خصائصها الغريبة جدًا، عند جلوسك أمام تلك البحيرة سوف تستمتع ب7 ألوان حيث تغير البحيرة لون مياها 7 مرات يوميًا وفقًا لضوء الشمس، لذلك أطلق الناس عليها اسم البحيرة المسحورة.

يُعتقد أن مياها تحمل نسبة استشفاء عالية، لذلك يزورها مرضى الروماتيزم والعظام ولكن الحقيقة أن مياه البحرية تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمعادن، لذلك يتوافد السائحون عليها لغرض الاستشفاء والتداوي، تكلفة دخول المحمية بالنسبة للمصرين من 120-150 جنيهًا، من الأنشطة المميزة هناك يمكنك عمل مخيم والقيام أمام البحيرة ليوم واحد والاستمتاع برياضة الغطس ترى الشعاب المرجانية النادرة والأسماك الملونة الرائعة تحت المياه، وأيضًا التزحلق على مياه الشاطئ.

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