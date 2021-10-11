أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء 12 أكتوبر وبيان درجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تقريرها اليومي اليوم، تفاصيل توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء 12 أكتوبر، على مختلف المدن والمحافظات المصرية وبيان درجات الحرارة المتوقعة، وقالت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد غدًا استمرار في الأجواء الخريفية على جميع الأنحاء، بحيث يسود خلال ساعات النهار، طقس معتدل إلى مائل للحرارة، وليلًا، تشهد البلاد طقس معتدل إلى لطيف، وكشفت الهيئة كذلك عن توقعاتها بسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأنحاء خلال فترات متقطعة من اليوم، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 12 أكتوبر

وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن البلاد ستشهد غدًا الثلاثاء، استمرار بالأجواء الخريفية على جميع الأنحاء، بحيث يسود غدًا الطقس التالي:

على القاهرة والوجه البحري: سيسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل.

على السواحل الشمالية: سيسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل.

على جنوب سيناء: سيسود طقس حار خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

على شمال الصعيد: سيسود طقس حار خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

على جنوب الصعيد: سيسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار

وكشفت الهيئة في البيان الذي قامت بنشره، عن وجود فرص بسقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة على أنحاء البلاد على فترات متقطعة من اليوم، وكانت سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس من بين المناطق التي ارتفع بها احتمال سقوط الأمطار، بالإضافة إلى شرق القاهرة والجيزة وحتى أقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة فقد جاءت كالتالي: