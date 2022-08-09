ألحق نفسك.. التموين تسن عقوبات صارمة لأصحاب هذه البطاقات

نبهت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين، من ضرورة التوجه إلى مكاتب التموين، للقيام بحذف الأفراد المسافرين والمتوفين من بطاقات الدعم، وسبق ومنحت الوزارة مهلة لأصحاب تلك البطاقات لتسجيل طلبات حذف الأفراد الزائدة، حرصًا على عدم التعرض لعقوبات صارمة، وغرامات مالية طائلة، وأوضحت الوزارة بأنه يلزم حذف الأفراد الزائدة من المسافرين لخارج البلاد من سنوات وحذف الأشخاص المتوفون، خلال المدة المسموح بها.

التموين تسن عقوبات صارمة لأصحاب هذه البطاقات

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين، من عدم حذف الأفراد المسافرين والمتوفين من بطاقات الدعم، موضحة بأنه بعد انتهاء المدة المسموحة في نهاية شهر أغسطس الحالي، تسن الوزارة عقوبات صارمة على كافة الأفراد التي لم تقوم بحذف الأفراد الزائدة من المتوفين والمسافرين، ويتم تطبيق غرامات مالية.

وأضافت الوزارة بأنه في حالة عدم حذف الأفراد الزائدة، يقوم الفرد بسداد غرامة مالية عن سنين صرف الدعم التمويني، وأنه يتم تطبيق عقوبات تصل إلى وقف البطاقة أو إلغائها في بعض الحالات، مطالبة المواطنين بحذف الأفراد الزائدة لعدم التعرض لأي مشكلة، وسبق وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “على المصيلحي”، قرار بتقديم مهلة شهرين لأصحاب البطاقات التموينية لحذف الأفراد الزائدة من تلقاء نفسهم.

وأوضح المصيلحي بأنه يتم إعفاء أصحاب البطاقات التموينية، من سداد فروق الأسعار لمن يقوم بخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية، حتي انتهاء المدة المسموح بها، والتي تنتهي بنهاية أغسطس الحالي 2022، وأكدت الوزارة بأنه يلزم على أصحاب البطاقات تسجيل رقم الهاتف المحمول لاستكمال قواعد بيانات بطاقة الدعم، ويتم مد فترة التسجيل حتي يوم 30 أغسطس 2022، ويساعد تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية في سهولة التواصل مع المواطن من خلال الاتصال أو إرسال رسالة نصية.

وأكدت وزارة التموين بأنه يلزم تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية، قبل انتهاء مدة التسجيل بنهاية شهر أغسطس الجاري، وأوضح الوزير بأنه تم مد فترة التسجيل، لتسهيل عملية التسجيل للمواطنين، ويتم التسجيل بصورة إلكترونية من خلال موقعي “دعم مصر”، و”مصر الرقمية”، ويتم فتح مراكز الخدمة ومكاتب التموين لتسجيل رقم الهاتف حرصًا على توفير الوقت والمجهود، موضحًا بأنه يلزم توفير رقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، ويستثني من ذلك أسر السجناء وكبار السن، الذين لا يمتلكون رقم هاتف محمول وغير قادرين على الحركة.