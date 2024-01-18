أكيد فيه حاجة غلط.. تعليق حورية فرغلي على طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أعربت الفنانة حورية فرغلي، عن حزنها الشديد بعد إعلان خبر طلاق الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

الثنائي ياسمين والعوضي وحورية فرغلي - صور أرشيفية تم تجميعها بواسطة كاتب المقال

ونشرت الفنانة حورية فرغلي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، صورة للثنائي ياسمين والعوضي، وعلقت عليها قائلة: “أكبر صدمة فعلًا، أجمل وأطيب إنسانة ياسمين عبدالعزيز حبيبة قلبي، أكيد فيه حاجة غلط، الناس وحشة أوي، وبقت مؤذية ربنا يهدي النفوس يارب”.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أعلنت على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، عن طلاقها من أحمد العوضي بعد زواج دام لمدة ٤ سنوات.

وتصدر خبر طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان رسميًا عن انفصالهما، وسط صدمة وحزن الجمهور والمتابعين ومحبين ياسمين والعوضي.