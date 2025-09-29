أخبار مصر

أكاديمية زويل تطلق مؤتمر “FOODEX 2025” بالقاهرة لدمج التغذية بالذكاء الاصطناعي

أحمد علي زينهم

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات مؤتمر “FOODEX 2025 Digital Nutrition” بفندق ترايمف بلازا، تحت رعاية وتنظيم أكاديمية زويل (Zewail Academy) برئاسة الدكتور إسلام حماد، في حدث يعد الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويجمع بين التغذية والذكاء الاصطناعي في إطار علمي تطبيقي يواكب التطورات العالمية.

 

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر انطلاقًا من رؤية أكاديمية زويل في دعم العلم والابتكار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتطورات العلمية، خصوصًا في مجالات التغذية الرقمية (Digital Nutrition) والصحة الرقمية، حيث أكد د. محمد سعيد رئيس قسم التغذية بالأكاديمية أن الذكاء الاصطناعي في التغذية أحد المحاور الأساسية لتطوير استراتيجيات صحية دقيقة وفعالة تسهم في تحسين جودة الحياة.

 

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور إسلام حماد أن هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التغذية الرقمية، لافتًا إلى أن الفعاليات ستشهد مناقشات علمية متخصصة وطرح رؤى جديدة حول مستقبل الغذاء واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم برامج غذائية متقدمة.

 

وشهدت الجلسات العلمية حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التغذية، الصحة وصناعة الغذاء، إلى جانب باحثين ورواد أعمال، حيث تناولت أوراق العمل المطروحة كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الغذائية وتطوير نظم دعم القرار في قطاع الصحة.

 

وفي ختام اليوم الأول، وجهت أكاديمية زويل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والداعمة، وإلى التلفزيون المصري ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية التي ساهمت في تغطية هذا الحدث العلمي المتميز، مؤكدين أن هذا التعاون يعكس أهمية الإعلام في نشر المعرفة وتوسيع دائرة الاهتمام بمجالات التغذية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

 

ويُتوقع أن يشكل مؤتمر “FOODEX 2025 Digital Nutrition” منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل صحي أفضل لمصر والمنطقة، وترسيخ دور أكاديمية زويل كصرح علمي رائد في مجال التغذية والذكاء الاصطناعي.

عن الكاتب:
أحمد علي زينهم

محرر صحفي منذ عام 2005 حتى الآن، ومعد برامج منذ عام 2012، حاصل على ليسانس الاداب جامعة عين شمس. محرر صحفي ورئيس قسم الحوادث ف النبأ سابقا وفي محرر وكالات فيتو سابقا، ومعد لعدة برامج أبرزهم معد برنامج المسامح كريم ومدير تحرير برنامج خيط حرير ع قناة القاهرة والناس وحاليا مستشار اعلامي لعدد من الشخصيات والنجوم.


