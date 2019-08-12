 أكاديمية الشرطة 2019-وقبول دفعة جديدة و خطوات التقديم  فى كلية الشرطة ضوابط التقديم وشروط القبول

شهدت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية عدد من التصريحات حول طرق اختيار الطلاب الجديد، حيث أوضحت التصريحات أن يكون الاختيار على أساس أنسب وأكفاء العناصر القادرة على الحفاظ على أمن البلاد، كما يتم اختيار الطلاب وفقا للمعايير والضوابط التى يحتاجها الضباط خلال الفترة القادمة يتابع عدد كبير من طلاب الحاصلين على الثانوية العامة وغيرها من الشهادات المعادلة إلى موعد فتح التقديم لكلية الشرطة ومعرفة الشروط الواجبة للتقدم وأيضا الشروط الواجب توافرها للمتقدمين والاوراق المطلوبة والمستندات ، حيث نتابع من خلال موقع نجوم مصرية الخطوات الواجب توفره لكافة الطلاب ، حيث أعلنت كلية الشرطة عن فتح باب القبول للطلبة الجدد للعام الحالي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية ، كما أكد اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أنه يمكن استقبال طلبات التقديم لكلية الشرطة خلال الفترة الحالية عن طريق التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت.

ويقوم الراغب فى التقدم وفقا للشروط التى يتم الاعلان عنها، من خلال الموقع الرسمي للاكاديمية وذلك اعتبارا” من الثلاثاء حتى منتصف شهر أغسطس المقبل لكافة الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها كما حددت وزار الداخلية فى الاعلان الرسمي

تحديث اليوم و قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام

وخلال التصريحات التى أدلي بها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن فتح باب القبول خلال العام الحالي أمام الطلاب راغبي التقدم بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالي 2019-2020 الناجحين بحد أدني من الحاصلين على مجموع 65% ، كما أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.

وأشار اللواء محمود توفيق على ان يتم بدء تقديم الطلاب للراغين عبر الموقع الرسمي لاكاديمية الشرطة عبر الانترنت ومن خلال سحب ملف التقديم على أن يتم بدء التقديم خلال الفترة من

أكاديمية الشرطة 2019

وخلال السياق الذي أوضح اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة من خلال التصريح الخاص به ليحدد لطلبة الثانوية العامة عن خطوات التقديم

خطوات التقديم فى كلية الشرطة

الدخول على الموقع الرسمى والخاص بأكاديمية الشرطة وذلك من الموقع على شبكة الانترنت بعد الدخول تظهر رسالة ترحيب مع شروط الالتحاق والخطوات الصحيحة والتعليمات الخاصة بتحرير طلب الالتحاق على الشبكة فيقوم الطالب بإدخال الرقم القومي إدخال رقم جلوسه بالثانوية العامة وبعد ذلك يظهر البيانات الخاصة بالطالب وظهور رقم للطالب لجنته والرقم السرى الذى سيتعامل من خلاله مع موقع الاكاديمة اختيار الطالب يوم من ثلاث أيام لأداء اختبار القدرات طباعة نموذج الإقرارات والقدرات لتوقيعهما من ولى أمره ويتم تسليمه عند حضوره لاختبار القدرات.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات ، يتوجه الطالب عند حضوره للكلية الى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم ثم الى لجنة تسليم الإقرارات ونماذج القدرات ومن ثم يتم تسليم بطاقة التردد المختومة بختم اللجنة والمثبت بها الرقم السرى الخاص بكل طالب على حدى ، وحسب التوقيتات المحدد يتم امتحان الطالب فى اليوم الذى سبق وتم اختياهر .

شروط التقدم أكاديمية الشرطة 2019

وأضاف اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة ، بعد أجتياز الاختبارات ونجاح الطالب فى الكشف الطبى يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية وطبقته اربع نسخ حيث يقوم باستيفاء جميع النسخ والتوقيع عليها وولى امره ثم يتم تسليح كافة النسخ بعد التوقيع الى اللجنة مرفقا بها اسطوانة عليها ذات البيانات السابق ذكرها .