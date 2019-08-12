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 أكاديمية الشرطة 2019-وقبول دفعة جديدة و خطوات التقديم  فى كلية الشرطة ضوابط التقديم وشروط القبول

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
 أكاديمية الشرطة 2019-وقبول دفعة جديدة و خطوات التقديم  فى كلية الشرطة ضوابط التقديم وشروط القبول
خطوات التقدم والتسجيل فى كلية الشرطة 

شهدت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية عدد من التصريحات حول طرق اختيار الطلاب الجديد، حيث أوضحت التصريحات أن يكون الاختيار على أساس أنسب وأكفاء العناصر القادرة على الحفاظ على أمن البلاد، كما يتم اختيار الطلاب وفقا للمعايير والضوابط التى يحتاجها الضباط خلال الفترة القادمة يتابع عدد كبير من طلاب الحاصلين على الثانوية العامة وغيرها من الشهادات المعادلة إلى موعد فتح التقديم لكلية الشرطة ومعرفة الشروط الواجبة للتقدم وأيضا الشروط الواجب توافرها للمتقدمين والاوراق المطلوبة والمستندات ، حيث نتابع من خلال موقع نجوم مصرية الخطوات الواجب توفره لكافة الطلاب ، حيث أعلنت كلية الشرطة عن فتح باب القبول للطلبة الجدد للعام الحالي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية ، كما أكد اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أنه يمكن استقبال طلبات التقديم لكلية الشرطة خلال الفترة الحالية عن طريق التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت.

ويقوم الراغب فى التقدم وفقا للشروط التى يتم الاعلان عنها، من خلال الموقع الرسمي للاكاديمية وذلك اعتبارا” من الثلاثاء حتى منتصف شهر أغسطس المقبل لكافة الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها كما حددت وزار الداخلية فى الاعلان الرسمي

تحديث اليوم و قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام

وخلال التصريحات التى أدلي بها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن فتح باب القبول خلال العام الحالي أمام الطلاب راغبي التقدم بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالي 2019-2020 الناجحين بحد أدني من الحاصلين على مجموع 65% ، كما أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم، عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس.

وأشار اللواء محمود توفيق على ان يتم بدء تقديم الطلاب للراغين عبر الموقع الرسمي لاكاديمية الشرطة عبر الانترنت ومن خلال سحب ملف التقديم على أن يتم بدء التقديم خلال الفترة من

 أكاديمية الشرطة 2019

وخلال السياق الذي أوضح اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة من  خلال التصريح الخاص به ليحدد لطلبة الثانوية العامة عن خطوات التقديم

نتيجة أكاديمية الشرطة 2018

خطوات التقديم  فى كلية الشرطة

  1. الدخول على الموقع الرسمى والخاص بأكاديمية الشرطة وذلك من الموقع على شبكة الانترنت
  2. بعد الدخول تظهر رسالة ترحيب مع شروط الالتحاق والخطوات الصحيحة والتعليمات الخاصة بتحرير طلب الالتحاق على الشبكة
  3. فيقوم الطالب بإدخال الرقم القومي
  4. إدخال رقم جلوسه بالثانوية العامة
  5. وبعد ذلك يظهر البيانات الخاصة بالطالب وظهور رقم للطالب لجنته والرقم السرى الذى سيتعامل من خلاله مع موقع الاكاديمة
  6. اختيار الطالب يوم من ثلاث أيام لأداء اختبار القدرات
  7. طباعة نموذج الإقرارات والقدرات لتوقيعهما من ولى أمره ويتم تسليمه عند حضوره لاختبار القدرات.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات ، يتوجه الطالب عند حضوره للكلية الى منافذ تحصيل قيمة الدمغات والرسوم ثم الى لجنة تسليم الإقرارات ونماذج القدرات ومن ثم يتم تسليم بطاقة التردد المختومة بختم اللجنة والمثبت بها الرقم السرى الخاص بكل طالب على حدى ، وحسب التوقيتات المحدد يتم امتحان الطالب فى اليوم الذى سبق وتم اختياهر .

 

شروط التقدم أكاديمية الشرطة 2019

وأضاف اللواء أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة ، بعد أجتياز الاختبارات ونجاح الطالب فى الكشف الطبى يقوم بتحميل الملف الخاص به من خلال موقع الأكاديمية وطبقته اربع نسخ حيث يقوم باستيفاء جميع النسخ والتوقيع عليها وولى امره ثم يتم تسليح كافة النسخ بعد التوقيع الى اللجنة مرفقا بها اسطوانة عليها ذات البيانات السابق ذكرها .
  • ان يكون الطالب حاصل على مجموع 65 % فيما أكثر للعام الدراسى الحالى 8
  • أن يكون المتقدم مقيد خلال العام الدراسى الماضى بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات ضرورة للالتحاق بالكلية للطلاب 2018.
  • أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن بحيث لايقل الطول عن 170 سمنيمترا ويتمتع بتناسق القوام

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

التعليقات

  1. انا دبلوم تجاره وحاليا برس حقوق ومتزوجه وعمرى تلاتين سنه ممكن بعد اللسانس اقدم بأكاديمية الشرطه
    الرجاء الافاده بهذه المعلومه

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  4. السيد معالى وزير الداخلية الرجامن معاليكم فتح الموقع الرسمى للتسجيل الألكترونى حتى يتسنى التقديم لأبنائنا فمنذ ان اعلنتم الحد الادنى60/ والموقع مغلق

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