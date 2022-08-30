أقوى عروض هايبر وان حتى 5 سبتمبر بمناسبة عودة المدارس

تحرض مجموعة متاجر هايبر وان، والتي أسسها محمد الهواري، على تقديم تخفيضات هائلة على العديد من الأصناف، من خلال كافة ثلاثة فروع رئيسية في مصر، في مدينة الشيخ زايد ، مدينة العاشر من رمضان ، وعلى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ويقوم على خدمة العملاء فريق تم اختياره بدقة متناهية، حيث يعمل 3500 موظف في خدمة رواد الهايبر، ويعملون على تلبية احتياجاتهم التسويقية، حيث يرتاد المتجر 200 ألف عميل كل يوم، حيث يحرص القائمون على هايبر وان منذ أنشائه عام 2005م، على إرضاء جميع العملاء بتوفير آلاف الأصناف ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، وكان آخر عرض لهايبر وان من اليوم 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2022م، وبمناسبة العودة للمدارس، ونوضح في السطور التالية أقوى عروض هايبر وان والتخفيضات الهائلة على السلع في مدة العرض .

هايبر وان مصر

يحرص هايبر وان على تقديم أفضل الخدمات للعملاء والموردين والموظفين والمجتمع والبيئة المحيطة، حيث يستند على ثقافة الاحترام المتبادل بين الموظفين، والإبداع والابتكار، وكذلك ضمان الجودة وأفضل الأداء، والعمل بروح الفريق، وتأتي القيمة الأساسية لمتجر هايبر وان، في التحسين والتطوير المستمر، والحفاظ على أعلى معايير الصحة والنظافة، وتقديم خدمة عالمية المستوى، مع الاعتمام بخدمة ما بعد البيع، فضلًا عن حمابة البيئة والمحافظة عليها والصدق والشفافية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات .

عروض هايبر وان من 30 أغسطس وحتى 5 سبتمبر

يأتي عرض هايبر وان في نهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، بمناسبة قرب نهاية موسم الصيف، وبداية العام الدراسي، وتأتي عروض هايبر وان على العديد من الأصناف على النحو التالي :

عروض الملابس والأحذية

يقدم هايبر وان تخفيضات على تشكيلة هائلة من الملابس الصيفية الرجالي والحريمي، وكذلك خصومات هائلة على مختلف أنواع الأحذية .

عروض المواد الغذائية

يحرص هايبر وان دائمًا على أن يشمل العرض جميع أنواع المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، وأنواع البقالة المختلفة والعطارة .

عروض المنظفات الصناعية

تأتي عروض المنظفات الصناعية سواء للملابس أو الأواني دائمًا في كراسة عروض هايبر وان .

عروض المستحضرات

يهتم هايبر وان بعمل تخفيضات على مستحضرات التجميل ومعجون الأسنان والشامبوهات وغيرها .

عروض الورقيات

لا غنى لاي أسرة عن الورقيات، سواء المناديل الورقية بأنواعها المختلفة أو حفاظات الأطفال أو الفوط النسائية وغيرها .