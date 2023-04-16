"أفلام العيد"... ما بين الأكشن والكوميديا والرعب وأبرزهم "هارلي، ورمسيس باريس، وساعة إجابة"

ستكون المنافسة شرسة، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث تسابق منتجو أفلام العيد في نزول البوسترات الخاصة بكل فيلم، حيث ستكون المنافسة في هذا الموسم بين عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنان محمد رمضان، والفنانة هيفاء وهبي، والفنان أحمد داود، والفنان علي ربيع، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الكبار المشاركين في بطولة هذه الأعمال.

في أفلام العيد” محمد رمضان” بالسلاح، والرعب في” يوم 13″

فيلم هارلي:

فيلم أكشن، والفيلم من بطولة الفنان محمد رمضان، ويشاركه البطولة الفنانة المتألقة مي عمر، والفنان القدير محمود حميدة، وعدد كبير من الفنانين المتميزين، والفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي، ومن إنتاج سامي المحضر.

فيلم رمسيس باريس:

الفيلم من بطولة الفنانة هيفاء وهبي، ويشاركها في البطولة كلا من( محمد سلام، حمدي الميرغني، أوس أوس، مصطفى خاطر، سميرة مقرون، محمود حافظ)، والفيلم من إنتاج شركة(AKA)، أحمد خالد موسى، وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم

فيلم يوم 13:

فيلم رعب، والفيلم من بطولة كلا من( أحمد داود، أحمد زاهر، جومانا مراد، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، محمود عبد المغني)، الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج لؤي عبد الله.

فيلم ساعة إجابة:

الفيلم من بطولة سليم مصطفى، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين المتميزين ، منهم( غادة عادل، شريف سلامة، سوسن بدر، أيتن عامر، نجلاء بدر، بدرية طلبة، انتصار، محمد ثروت، إيمان السيد، مراد مكرم، فراس سعيد، مجدي البحيري)، بالإضافة إلى مشاركة الفنان عمر كمال، بالغناء في الفيلم.

فيلم ابن الحاج أحمد:

الفيلم من بطولة شيكو، وإنتاج يوسف الطاهر، وفكرة عمر سلامة، وإخراج معتز التوني، ويشاركه البطولة الفنان سيد رجب، والفنانة عايدة رياض، والفنان محمد لطفي، رحمة أحمد.

فيلم بعد الشر:

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو من بطولة الفنان علي ربيع، ويشاركه في الفيلم عدد من النجوم المتميزين، ومنهم الفنان عمر عبد الجليل، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة رنا رئيس، الفنان بيومي فؤاد، والفنان أوس أوس، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

اقرأ المزيد:

⇐” بمكونات سحرية ونظافة 100%”… قبل العيد نظفي الشفاط والمطبخ الخشب والحوض الإستنلس والبوتاجاز



⇐ “نصائح سحرية” لو طبقتيها هتعملي… أحلى” غريبة وكحك وبسكويت وبتي فور” تشرفك أمام ضيوفك



⇐ “بمكونات بسيطة وحصرية”…كيفية إزالة بقع الشحم والزيوت المستعصية



⇐ وصل” الشيف شريف” بتحدِ شيق ولطيف… اكتشف الاختلافات ال 7 لو كنت ذكى وحريف



⇐ “بسكويت العيد بالبرتقال”… بطريقة سهلة وأحلى من الجاهز وبأقل التكاليف

