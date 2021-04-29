أفضل شركات توصيل اوردرات في مصر وطرق التواصل معها 2021

تعمل الدولة المصرية جاهدة على مواكبة الدول المتقدمة في التطور الصناعي والتجاري، ومن ضمن من يساعد في ذلك هو وجود شركات شحن مميزة ، ويمكن لكافة العملاء كذلك القيام بعمليات الشراء عن طريق أسواق البيع الإلكتروني المتوفرة على المواقع، مما يعمل على تقليل الوقت والجهد ومنع حدوث التجمعات في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد.

ومن أفضل شركات الشحن التي قد تتعامل معها بمصر شركة أرامكس، شركة ميدل إيست، شركة دي إتش إل ، شركة مشاوير ، شركة مرسول شركة رابيدو، شركة FEDEX EXPress.

شركات الشحن المميزة في مصر

هناك العديد من الشركات المميزة في مجال الشحن داخل الأراضي المصرية، ولا يمكن تحديد الأفضل منهما عن الأخرى لأن لكل منهم ميزة يقدمها للعميل وليكون مثلا في الخبرة أو السعر أو الوقت الخاص بأداء الخدمة قد تجده في الأخرى، والشركات هي.

شركة أرامكس ARamex

وهي إحدى الشركات التي يفضلها مجموعة كبيرة من العملاء لتميزها وثقتهم فيها، وهي رائدة بمجال الشحن الدخلي بمختلف دول العالم وتوفر للعملاء متابعة خط سير الشحنة، ويمكن أن تتواصل مع خدمة العملاء بها في كافة الوقت، وأسعار الشحن بها تتكلف 35 جنيه لوزن نصف ك أول وما يزيد عن الكيلو الأول يزيد 4 جنيهات.

أما باقي المحافظات فتكلفة الشحن له تصل ل65 جنيها للنصف ك الأول، وما يزيد يفرض 5 جنيهات لكل كيلو كما وتلك الأسعار خاصة بالشحن في مصر وفرت الشركة خط ساخن له هو 16996، أو التواصل عبر صفحتها هنا.

شركة ميدل إيست

وهي شركة متخصصة في الشحن الداخلي والخارجي، وهي شركة مميزة للغاية وتوفر لعملائها مجموعة كبيرة من المميزات، وسبل الراحة والاطمئنان على شحناتهم، كما أنها توفر خدمات عديدة والتعامل المباشر مع المصنع دون دخول وسيط، وتقدم سبل السرية اللازمة لذلك وأسعارها منافسة للغاية، وتقوم بالترجمة التي تحتاج له بين العميل والمصنع.

كما يوجد به متخصصين في عمل دراسة جدوى عن السعر الخاص بالمنتج من المصنع والشحن، وتوفر شروط السلامة للشحنة، والمحافظة على جودة السلعة، ويمكن التواصل معها على أرقام 01000746467، 01009900291 ، أو الدخول على موقعها الرسمي هنا.

شركة FEDEX EXPress

وهي من شركات الشحن المشهورة بداخل الدولة المصرية، وله معاملات إحترافية بمختلف دول العالم وتمتاز بالمصداقية والأمانة، ويمكن أن نقول بأنها أفضل شركة شحن بالعالم، ويمكن التواصل معها عبر رقم 19985، أو الصفحة الألكترونية لها من هنا.

شركة دي إتش إل DHL

وهي من شركات الشحن التي ذاع صيتها أيضا محليا ودوليا، وهي جنسيتها أجنبية وليست مصرية ويمكن الاتصال بها عبر رقم 16345 ، أو التواصل معها عبر الموقع الأتي اضغط هنا.

شركة رابيدو Rapido



وهي إحد شركات الشحن الهامة في داخل مصر، ومتخصصة في شحن ونقل الطرود وهي مصرية، ويمكن أن تتصل بها عبر رقم 01065535977 أو 01065535976 ، ويمكن الوصول لموقعها الرسمي عبر الرابط التالي هنا.

شركة مشاوير

تلك الشركة من المشروعات المتميزة بالدولة المصرية، وقد ذاع صيتها فيها وقد بذل عدد كبير من المجهودات الشخصية، لتعتمد الشركة على نفسها وتنافس غيرها، ويمكن الاتصال بها عبر رقم 01004874292 أو الضغط على الموقع الرسمي له هنا.

شركة مرسول

من الشركات المميزة أيضا بداخل دولة مصر، وترجع أصولها للدولة السعودية، وقد حققت نجاجات كبيرة هناك وله فرع تابع له في مصر يلتحق للعمل فيه مجموعة كبيرة من الشباب، وللشركة سمعة طيبة من بين شركات الشحن الأخرى، ويمكن الدخول على موقعها بالضغط هنا أو تحميل تطبيقها عن طريق الهاتف المحمول.