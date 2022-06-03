أفضل افلام الاكشن المصريه الحديثة حتى عام 2022

لاشك أن البعض يحب الأفلام الكوميدية والبعض الآخر يحب أفلام الاكشن ونقدم لكم في هذا المقال أفضل افلام الاكشن المصريه الحديثة التي يمكن مشاهدتها بدون ملل فجميع الأفلام التي سنطرحها في هذآ المقال حققت نجاحاً كبيراً من حيث الإيرادات في السينما المصرية ومن حيث آراء النقاد

فيلم لص بغداد

فيلم لص بغداد تم إصدار الفيلم عام 2020 والفيلم من بطولة الفنان محمد أمام والفنانه ياسمين رئيس والفنان أحمد العوضي والفنانة امينه خليل والعديد من الفنانين الآخرين والفيلم من إخراج المخرج أحمد خالد موسى يعتبر الفيلم من أفضل افلام النجم محمد أمام كما سيأخذك الفيلم إلى مغامرة رائعه متواجد بها أفضل مشاهد الاكشن والكوميديا اما عن الإيرادات فحقق الفيلم إيرادات بلغت 33,224,245 جنيه.

فيلم العارف

فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز والفنان أحمد فهمي والفنان محمود حميدة والعديد من الفنانين يعتبر الفيلم من أفضل افلام الاكشن في السنوات الأخيرة وحقق الفيلم إيرادات بلغت 57,971,338 جنيه مصري ويمكنك مشاهدة الفيلم اون لاين على منصة شاهد.

معلومات إضافية عن الفيلم

تم تصوير الفيلم في أربع دول وهم إيطاليا ومصر وبلغاريا وماليزيا.

فيلم هروب اضطراري

فيلم هروب اضطراري يعتبر من أفضل افلام النجم أحمد السقا في السنوات الأخيرة ويشارك في الفيلم اقوي النجوم من ضمنهم الفنان أحمد السقا والفنان أمير كراره والفنان أحمد العوضي والفنانة غادة عادل والفنان مصطفى خاطر ويتميز الفيلم بأقوى مشاهد الاكشن وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وحققت اعلي الإيرادات ويمكنك مشاهدة الفيلم اون لاين على منصة Netflix.

فيلم الجريمة

تم إصدار فيلم الجريمه عام 2022 وهو أحدث أفلام النجم أحمد عز ويعتبر الفيلم من أقوى أفلام الاكشن والجريمة لعام 2022 ونال إعجاب شديد من الجمهور الفيلم من بطولة احمد عز والفنانه منه شلبي والفنان ماجد الكدواني والعديد من الفنانين الآخرين والفيلم من إخراج المخرج شريف عرفه وحقق الفيلم إيرادات بلغت 27,210,498 جنيه مصري

فيلم حرب كرموز

فيلم حرب كرموز بطولة الفنان امير كراره وشارك في بطولة الفيلم العديد من الفنانين من أبرزهم النجم العالمي سكوت آدكينز الفيلم من تأليف وإخراج المخرج بيتر ميمي وتدور أحداث الفيلم حول احد الفتيات التي تتعرض للاغتصاب من مجموعة جنود الإنجليز فيثأر لها ثلاث من الشباب المصرين وتتوالى الأحداث وحقق الفيلم إيرادات بلغت 57.635 مليون جنيه مصري.

معلومات إضافية عن الفيلم

كان من المقرر أن يشارك في الفيلم النجم العالمي فان دام لكنه طلب أجرا كبيراً

كان من المقرر أن تشارك الفنانه منه شلبي في الفيلم لاكنها رفضت بسبب انشغالها بأعمال أخرى.

فيلم الممر

فيلم الممر هو من أقوى أفلام الاكشن التي يمكنك مشاهدتها الفيلم من بطولة الفنان أحمد عز والفنان إياد نصار والعديد من الفنانين الآخرين ومن إخراج المخرج شريف عرفه حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وحقق ايرادات بلغت 74.495 مليون جنيه.

معلومات إضافية عن الفيلم

بدأ تصوير الفيلم عام 201‪8

تم تصوير الفيلم في خمس مدن وهم أسوان والسويس و جنوب سيناء والإسماعيلية والقاهرة

تجاوز ميزانيه الفيلم حاجز ال 100 مليون جنيه مصري

التحق طاقم تمثيل الفيلم إلى مدرسة الصاعقة للتدريب على حمل الأسلحة وإطلاق النار.

فيلم كازابلانكا

يعد فيلم كازابلانكا من أقوى أفلام الاكشن التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة حيث حقق الفيلم نجاحاً كبيراً ويعتبر من أفضل افلام النجم أمير كراره الفيلم من بطولة الفنان امير كراره ومن إخراج بيتر ميمي وحقق الفيلم إيرادات بلغت 79.157 مليون جنيه مصري.

معلومات إضافية عن الفيلم

تم تصوير الفيلم ثلاث دول وهم مصر وفرنسا والمغرب

يأتي فيلم كازابلانكا في المركز الثالث في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في السينما المصريةقائمة الأفلام الأعلى دخلا في السينما المصرية

فيلم المصلحة

فيلم المصلحة من بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز ويعتبر فيلم المصلحة من أقوى أفلام الاكشن المصرية على الإطلاق وحقق الفيلم إيرادات بلغت 21,754,490 جنيه مصري.

معلومات إضافية عن الفيلم