أغنية فرح ابن نشوى مصطفى التي غنتها تضعها محل النقد اللاذع والفنانة تخرج عن صمتها بهذا الرد

ابن نشوى مصطفى الفنانة الشهيرة تزوج مؤخرًا وأثارت أغنية نشوى مصطفى الجدال على المواقع الاجتماعية على الرغم أن فرح ابن نشوى مصطفى لم يثير الجدل في الوسط الفني، وتعرضت اغنية نشوى مصطفى إلى الكثير من الانتقاد إلى حد وصل السخرية حيث اتهمها البعض أنها تمارس دور الحمى المصرية على زوجة ابن نشوى مصطفى بهذه الأغنية، ما جعل الفنانة تخرج عن صمتها وترد في اللقاء الذي دار بينها وبين الإعلامي الشهير وائل الإبراشي في برنامج كل يوم المذاع على فضائية أون تي في أمس، وفي هذا الموضوع سنعرض رأي الفنانة نشوى مصطفى وكذلك بعض من ردود أفعال المتابعين لها فتابعونا.

فرح ابن نشوى مصطفى يجعلها تخرج عن صمتها وتواجه النقد اللاذع للأغنية

قال وائل الابراشي إن نشوى مصطفى من الفنانات التي تتمتع بالتلقائية والعفوية، ما جعل أغنية فرح ابن نشوى مصطفى التي تحمل مجموعة من النصائح والتحذيرات الاجتماعية تثير العديد من التساؤولات، وطرح عليها سؤال: لماذا غنت نشوى مصطفى هذه الأغنية في فرح ابنها؟ فردت عليه نشوى مصطفى إنها ليس لديها الكثير من المطربين الأصدقاء وبسبب ابنها عبد الرحمن ومصاريفه على الفرح لم تستطع تحمل أجرة أحد المطربين الكبار إلا الفنان مصطفى قمر الذي قام بالغناء لمدة ساعتين في حفل زفاف عبد الرحمن ابن نشوى مصطفى دون أن يأخذ أي أجر.

ما السبب الذي جعل نشوى مصطفى تغني اغنية في فرح ابنها عبد الرحمن

قالت نشوى مصطفى إنها شاهدت على موقع ( يوتيوب ) على أفراح وأشهرهم فرح أخت مصطفى البسه وأحمد البسه حيث قاموا بتسجيل أغنية ساخرة لأختهم فقالت إن ابن نشوى مصطفى يمكنه الحصول على هذه الأغنية التي تعبر عن المشاعر، وتواصلت نشوى مصطفى مع عائلة البسه عن كيفية تسجيل الأغنية الخاصة بالفرح فاتصلت بـ أحمد المليجي، الكيميائي، ولم يحصل منها أي أموال وسجلت معه بدون مقابل على أن تشهره وقامت بتسجيل الأغنية مقطعين، المقطع الأول يتحدث عن ابنها عبد الرحمن لأنه زملكاوي، متابعة: ” لقد قمت بغناء الأغنية من أجل اسعاد ابني، لأن منى زوجة ابنها عبد الرحمن ستكون مكانها كأم وزوجة.”

وتابعت نشوى مصطفى: ” أنا قلت لمؤلف الأغنية أنا أريد أغنية لافتة للنظر منها الدواء فيه سم قاتل على أحمد ابراهيم القاطن في دير النحاس، وهدف كان كوميدي، وأي أم في الدنيا فابنها نور عينها، وزوجته ستكون بديلة عنها لذلك تكلمت عن الوجبات والأكلات، وتكلمت على أن ابني زملكاوي.”

جديرٌ بالذكر أن نشوى مصطفى لم تكن المرة الأولى لها لتثير ضجة على مواقع السوشيال ميديا على شبكة الانترنت حيث تم اتهامها بالتنصير من قبل لبعض الكلمات قالتها في أحد المناسبات. وأيضًا حينما غرقت الفيلا الخاصة بها أثارت ضجة أيضًا.