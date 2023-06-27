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أغلى عجل في مصر بسعر 200 ألف جنيه ولم يتجاوز عمره أربع سنوات

شعبان أحمد شعبان

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد شهد سوق دمنهور العمومي للمواشي بمحافظة البحيرة بيع عجل يصل وزنه إلى 1500 كيلو جرام، وقد وصل ثمنه إلى 200 ألف جنيه عند طرحه للبيع، وقد أشار مربي العجل الضخم بأنه تمت تربيته بعناية فائقة، وتكلفة طعام العجل اليومية تصل إلى 500 جنيه، وذلك بسبب تناوله من 25 إلى 30 كيلو جرام من العلف والتبن يوميًا، ووقف تجار السوق مندهشين جميعا عندما شاهدوا العجل الضخم وحجمه الكبير.

- صورة 4 - أغلى عجل في مصر بسعر 200 ألف جنيه ولم يتجاوز عمره أربع سنوات

أكبر عجل موجود بالسوق

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سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 19 يونيو 2023

- صورة 1 - أغلى عجل في مصر بسعر 200 ألف جنيه ولم يتجاوز عمره أربع سنوات

ذكر التاجر أن العجل بالكامل يزن نحو طن ونصف الطن، ويصل إلى 800 كيلو جرام من اللحم الصافي، دون العظام والكبد والأحشاء، وأوضح أن العجل لم يتجاوز عمره الأربع سنوات، مما يجعل لحمه صحيا ولذيذا، كما يمكن للعجل التحرك بسهولة على الرغم من ثقل حجمه الكبير.

- صورة 2 - أغلى عجل في مصر بسعر 200 ألف جنيه ولم يتجاوز عمره أربع سنوات

التبرع بجزء من ثمن العجل في سبيل الله

- صورة 3 - أغلى عجل في مصر بسعر 200 ألف جنيه ولم يتجاوز عمره أربع سنوات

أوضح صاحب أضخم عجل في مصر عن استعداده لتخفيض سعر العجل بمقدار 20 ألف جنيه، وذلك تبرعا منه لسبيل الله، وأوضح أن العجل الضخم موجود في مزرعته الخاصة ومعروض للبيع، لمن يقدر على شرائه من التجار.

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شعبان أحمد شعبان

حاصل على بكالوريوس في العلوم والتربية، وأعمل معلم لمادة العلوم حالياً، وهواياتي متابعة الأخبار المحلية والعالمية

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