أغلى عجل في مصر بسعر 200 ألف جنيه ولم يتجاوز عمره أربع سنوات

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد شهد سوق دمنهور العمومي للمواشي بمحافظة البحيرة بيع عجل يصل وزنه إلى 1500 كيلو جرام، وقد وصل ثمنه إلى 200 ألف جنيه عند طرحه للبيع، وقد أشار مربي العجل الضخم بأنه تمت تربيته بعناية فائقة، وتكلفة طعام العجل اليومية تصل إلى 500 جنيه، وذلك بسبب تناوله من 25 إلى 30 كيلو جرام من العلف والتبن يوميًا، ووقف تجار السوق مندهشين جميعا عندما شاهدوا العجل الضخم وحجمه الكبير.

أكبر عجل موجود بالسوق

ذكر التاجر أن العجل بالكامل يزن نحو طن ونصف الطن، ويصل إلى 800 كيلو جرام من اللحم الصافي، دون العظام والكبد والأحشاء، وأوضح أن العجل لم يتجاوز عمره الأربع سنوات، مما يجعل لحمه صحيا ولذيذا، كما يمكن للعجل التحرك بسهولة على الرغم من ثقل حجمه الكبير.

التبرع بجزء من ثمن العجل في سبيل الله

أوضح صاحب أضخم عجل في مصر عن استعداده لتخفيض سعر العجل بمقدار 20 ألف جنيه، وذلك تبرعا منه لسبيل الله، وأوضح أن العجل الضخم موجود في مزرعته الخاصة ومعروض للبيع، لمن يقدر على شرائه من التجار.