في رد فعل سريع قامت جامعة الإسكندرية بفتح تحقيق في واقعة استخدام أحد أساتذة علم النفس بكلية الآداب أغنيتي “حبك سفاح” و “حالة حب” لنانسي عجرم وإليسا على ورقة امتحان مادة علم النفس الشخصية لطلاب المستوى الأول في الفصل الدراسي الأول.

أغاني حبك سفاح وحالة حب لنانسي عجرم وإليسا ضمن أسئلة كلية آداب الإسكندرية.. والجامعة تفتح تحقيق - صورة ورقة امتحان مادة علم النفس

كان عددا كبيرا من الطلاب ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد قاموا بتداول صورة للأسئلة التي تضمنت ذكر أسماء الفنانتين ومقتطفات من أغانيهما، مما أثار جدلا واسعا والنقد الكبير لذلك.

اختيار من متعدد بشأن حبك سفاح

في أحد الأسئلة، تمت مشاركة مقتطف من أغنية “حبك سفاح” لنانسي عجرم، وتم طرح سؤال متعدد الاختيارات حول محتوى الأغنية وما يتعلق بالطعام والشراب والنوم والحب والاكتمال.

حالة حب تدخل في المنافسة

وفي السؤال الثاني، تم ذكر أغنية “حالة حب” لإليسا وتم طرح سؤال حول نظرية العالم المرتبطة بالدعم والسند.

استفسارات من عميد الكلية

عميد كلية الآداب، الدكتور هاني خميس، أكد أنه تم طلب تقديم توضيحات من الأستاذ الذي أعد الأسئلة حول استخدام أسماء الفنانين والدوافع وراء ذلك.

وأضاف أن مادة علم النفس ترتبط بالواقع والتطبيقات العملية، وأن الأسئلة لا تتضمن أي شيء غامض.

وبطبيعة الحال يرى البعض أن هناك عدة دوافع محتملة وراء استخدام أسماء الفنانين في الأسئلة، منها ما يلي:

1. جذب اهتمام الطلاب: قد يكون استخدام أسماء الفنانين ومقتطفات من أغانيهما وسيلة لجذب اهتمام الطلاب وإشراكهم في المادة، قد يعتبر الاستخدام المبتكر للمواد التعليمية والعناصر الثقافية المألوفة وسيلة فعالة لتحفيز الطلاب وزيادة مشاركتهم في الدراسة.

2. التطبيق العملي: قد يهدف استخدام أسماء الفنانين وأغانيهم في الأسئلة إلى ربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات العملية، يمكن أن يساعد ذلك الطلاب على فهم كيفية تطبيق النظريات والمفاهيم النفسية في الحياة اليومية وفهم تأثيرها على السلوك البشري والعواطف والعلاقات الشخصية.

3. إثارة النقاش والتفكير النقدي: قد تكون وجود أسئلة تتعلق بأعمال فنية معينة، مثل الأغاني، هدفا لإثارة النقاش وتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب، يمكن للأسئلة المتعلقة بأعمال فنية أن تحفز الطلاب على تحليل النصوص والتعبير عن آرائهم والتفكير بشكل أعمق في المواضيع المطروحة.

4. إضافة تنوع وترفيه: قد يكون استخدام أسماء الفنانين وأغانيهم في الأسئلة وسيلة لإضافة بعض العناصر الترفيهية والتنوع إلى الامتحانات والمواد التعليمية، قد يعزز ذلك مستوى المتعة والتشويق ويخلق بيئة تعليمية مريحة وممتعة للطلاب.