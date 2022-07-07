أعمال يوم عرفة.. أشياء علينا فعلها في خير يوم طلعت فيه الشمس

يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض لصيام يوم العرفة غدًا الجمعة 8 يوليو وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، حيث يحظى يوم عرفة بمكانة في الدين الإسلامي لثوابه العظيم خاصة أنه يكفر سيئات سنة ماضية وسنة مقبلة، لذا علينا أن نغتم تلك الفرصة ونقوم فيه بجمع الأعمال التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى.

موعد يوم عرفة

ويوم عرفة، هو ثاني أيام الحج، ويوافق هجريًا اليوم التاسع من ذي الحجة 1443، بينما يسبقه يوم التروية وهو أول أيام الحج، ويلي يوم عرفة يوم النحر وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي يستمر حتى نهاية أداء الفريضة وهو اليوم الـ 13 من ذي الحجة.

يوم عرفة لغير الحجاج، ويبدأ من طلوع الفجر الصادق يوم التاسع من ذي الحجة وينتهي بغروب الشمس، ويصوم المسلمون هذا اليوم لفضله وثوابه العظيم وفيه يحرص العديد من المسلمين على الإكثار والتكبير والتلبية فهي سنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا فهناك العديد من الأعمال التي علينا القيام بها وهي:

أعمال يوم عرفة

الصيام لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده”.

الصلاة وينبغي المحافظة عليها في جماعة والتبكير إليها والإكثار من النوافل لما ورد في الحديث الشريف: “عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة”.

كثرة الدعاء حيث حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كثر الدعاء بالعتق من النار فقال صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”.

الإكثار من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص، حيث كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم غرفة لا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

التسبيح والمداومة على الأذكار خاصة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله.

الإكثار من الأعمال الصالحة والتي منها قيام الليل والاستغفار، والتبكير في الذهاب إلى الصلاة والجلوس بعد أداء صلاة الفجر لذكر الله تعالى حتى شروق الشمس، والإكثار من ذكر الله تعالى بالحمد والتهليل.