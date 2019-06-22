أعلى 10 إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصرية

السينمار المصرية رمز من رموز الفن في الوطن العربي وتعتبر السينما المصرية حلم معظم الشباب في مصر والوطن العربي حيث ظهر فيها العديد من رموز الفن التي مازال لها تأثير إلي الأن في المجتمع المصري والتي يسعي إلية الكثير, وهي جزء كبيرا من اهتماماتنا في الحياة وفي الأسرة المصرية حيث إختلفت أنواع الفن فيها منها ماهو كوميدي وهي الاعلي شهرة بين الأفلام السينمائية المصرية ومنها ماهو درامي والأكشن والإثارة والرومانسية وغيرة من الأفلام والمسلسلات التي تنتجها السينما المصرية.
لذا في هذا الموضوع علي نجوم مصرية أقدم لك قائمة بأعلي إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصرية وتأتي هذه القائمة بتصدر افلام هنيدي الأفلام الكوميدية والتي بلغ إنتاج الأفلام المصرية خلال 90 سنه الماضية اكثر من 3500 فيلم تم إنتاجة.
جدول لأعلي 10 إيرادات أفلام في تاريخ السينما المصري
|المسلسل
|اسم الفيلم
|بطولة
|تاريخ إصداره
|إجمالي الإيرادات
|معادلة الإيرادات قبل التضخم الاقتصادي بالوقت الحالي
|1
|صعيدي في الجامعة الأمريكية
|محمد هنيدي
|1998
|27 مليون
|156 مليون
|2
|همام في أمستردام
|محمد هنيدي
|1999
|23 مليون
|130 مليون
|3
|اللمبي
|محمد سعد
|2002
|22 مليون
|114.8 مليون
|4
|بوحه
|محمد سعد
|2005
|26.5 مليون
|114.7 مليون
|5
|جاءنا البيان التالي
|محمد هنيدي
|2001
|18 مليون
|97 مليون
|6
|اللي بالي بالك
|محمد سعد
|2003
|19 مليون
|96 مليون
|7
|إسماعيلية رايح جاي
|محمد هنيدي
|1997
|15 مليون
|90 مليون
|8
|عوكل
|محمد سعد
|2004
|19.5 مليون
|88 مليون
|9
|الناظر
|علاء ولي الدين
|200
|18.5 مليون
|87 مليون
|10
|مرجان احمد مرجان
|عادل إمام
|2007
|23 مليون
|85 مليون
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