أعرف سعر متر التصالح في مخالفات البناء بحي الوراق .. باسم المنطقة والشارع

أقر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء بالمحافقظة، وذلك من أجل تقنين أوضاعها وفقًا للقانون المصري الذي يجمل رقم 178 لسنة 2023، حيث يتراوح سعر متر التصالح من 350 جنيه إلى 1500، معتمدًا على الشارع ونوعية العقار (سكني، إداري، تجاري) في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

سعر متر التصالح بالوراق

سعر متر التصالح بالوراق

نص القرار رقم 492 لعام 2024، بوجود ثلاثة مواد، المادة الأولى، عدم الإخلال يأحكام قانون البناء الموحد برقم 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات التي طرأت وأيضًا القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالخ الخاص بمخالفات البناء، المادة الثانية، يجب تحديد سعر المتر بالجنيه المصري مقابل التصالح وذلك وفقًا لقانون رقم 187 لعام 2023.

وجاء نص المادة الثالثة، بتحديد قيمة سعر المتر مقابل التصالح في مخلفات البناء المتواجدة في منطقة الوراق وفقًا لقانون 187 لعام 2023، وذلك من أجل تقنين أوضاعها وتصالح مع الجهات المختصة، وقد تختلف قيمة سعر المتر من مكان إلى آخر وفقًا لنشاط أو كساد هذا المكان.، وللجدير بالذكر، قامت الحكومة المصرية بتوجيه النداء لأصحاب المخالفات في البناء بسرعة التوجه إلى الحي التابع من أجل التصالح حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

المستندات المطلوبة والأوراق للتصالح