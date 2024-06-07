أعرف سعر التصالح في مخالفات البناء بحي الدقي .. باسم الشارع والمنطقة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرار بتحديد سعر المتر المسطح في كافة مخالفات البناء في محافظة الجيزة، وذلك من أجل تقنين الأوضاع وفقًا لقانون البناء رقم 187 لسنة 2023، كما أكد سيادته أن أسعار التصالح في المحافظة ما بين 350 جنيه إلى 1500 جنيه مصري، وفقًا لإستراتيجية وحيوية المكان من عدمه، وأيضًا غرض البناء سواء سكني أو إداري أو تجاري.

سعر متر التصالح بحي الدقي

سعر متر التصالح بحي الدقي

أفادت الحكومة أن قانون التصالح هو بمثابة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في حق الدولة والأراضي، وهي أيضًا وسيلة مباشرة في تحريك عجلة الاستثمار في مصر، كما أفادت الحومة المصرية بأن أسعار التصالح يتم تحديدها من خلال المنطقة والمستوى العمراني بها وأيضًا مدى توافر كافة الخدمات والمرافق، كما أقرت الحكومة بسرعة تسديد جدية التصالح بنسبة لا تتعدى 25%، وفيما يلي أسعار متر التصالح بالدقي.

المستندات المطلوبة والأوراق للتصالح