أعرف سعر التصالح في مخالفات البناء بحي الدقي .. باسم الشارع والمنطقة
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرار بتحديد سعر المتر المسطح في كافة مخالفات البناء في محافظة الجيزة، وذلك من أجل تقنين الأوضاع وفقًا لقانون البناء رقم 187 لسنة 2023، كما أكد سيادته أن أسعار التصالح في المحافظة ما بين 350 جنيه إلى 1500 جنيه مصري، وفقًا لإستراتيجية وحيوية المكان من عدمه، وأيضًا غرض البناء سواء سكني أو إداري أو تجاري.
سعر متر التصالح بحي الدقي
أفادت الحكومة أن قانون التصالح هو بمثابة تصحيح الأخطاء التي ارتكبت في حق الدولة والأراضي، وهي أيضًا وسيلة مباشرة في تحريك عجلة الاستثمار في مصر، كما أفادت الحومة المصرية بأن أسعار التصالح يتم تحديدها من خلال المنطقة والمستوى العمراني بها وأيضًا مدى توافر كافة الخدمات والمرافق، كما أقرت الحكومة بسرعة تسديد جدية التصالح بنسبة لا تتعدى 25%، وفيما يلي أسعار متر التصالح بالدقي.
المستندات المطلوبة والأوراق للتصالح
- صورة بطاقة الرقم القومي
- صورة إيصال كهرباء أو مياه
- نسخة إثبات الملكية (عقد البيع)
- الأوراق التي تدل على صفة مقدم الطلب بالأعمال المخالفة
- الـأوراق التي تدل أن المخالفة تمت قبل صدور قانون التصالح في 8 أبريل 2019
- نسختان من الرسوم المعمارية معتمدتين من مكتب هندسي
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة (أورنيك) أن وجدت
- إيصال سداد فحص الطلب (100 جنيه)
- شهادة قيد حياة
- شهادة قيد عقاري حديثة للعقار
- نسخة من إيصال سداد ضريبة العقارات لآخر عام
- الموافقة والتعهد من المتقدم بسداد أقساط التصالح خلال مدة الإتفاق
- سداد رسوم قانون التصالح الجديد وفقاً لمسحة العقار