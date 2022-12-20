أعرف أنت منهم ولا لأ، التموين تعلن عن أصحاب البطاقات المحذوفة وطريقة تقديم التظلمات

فى ظل مواصلة وزارة التموين تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي وذلك حتى 30 يونيو 2023، بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة، وسعي الحكومة إلى إيصال الدعم الي مستحقيه لتخفيف العبء عنهم وتيسيرا لحياتهم المادية، فقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية استبعاد نحو 153 ألف بطاقة تموينية غير مستحقة للدعم، وقد أعلنت عن الفئات الغير مستحقة الدعم وطريقة تقديم تظلم في حالة حدوث خطأ.

الفئات المحذوفة من بطاقات التموين

وقد أكدت وزارة التموين أن حذف الأفراد من بطاقات التموين يرجع إلي خصم عدة فئات غير مستحقة للدعم التي وصل عددهم إلى 12 فئة كالتالي:

المتوفين.

المتعدين على الأراضي الزراعية.

أصحاب البطاقات الذين لم يقوموا بالصرف لمدة 6 شهور.

من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

من يدفع ضرائب 100 ألف فأكثر.

من لدية فاتورة تليفون تتعدي الـ 800 جنية.

أصحاب السيارات الفارهة.

من بلغ استهلاكه للكهرباء 1000 كيلو وات.

أصحاب الشركات التي وصلت قيمة رأس المال 10 ملايين.

الأشخاص مرتفعة الدخول التي وصلت رواتبهم الى 9600 جنيها شهريا.

أصحاب السيارات موديل 2018 فأحدث.

من يمتلك أكثر من سيارة.

طريقة تقديم تظلمات الاستبعاد من بطاقات التموين

وأضاف أن وزارة التموين سوف تتلقى طلبات المواطنين الذين تم استبعادهم بسبب الشروط السابقة، خلال ارسال طلبات التظلم لمكتب التموين التابع لة المتظلم، وسيتم إرسال التظلمات أسبوعياً عن طريق مدير مديرية التموين ثم لديوان عام الوزارة.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلم بعد الحذف من بطاقات التموين

وقد أعلن عن الاوراق المطلوبة لتقديم التظلمات، حيث يمكن للمواطنين تقديم الأوراق التي تثبت احقيتهم في تلقي الدعم وصرف التموين، حيث يقدم صاحب البطاقة الأوراق المطلوبة إلى مكتب التموين، وسيتم مراجعة الأوراق المقدمة وتحديد موقفه النهائي من التموين.