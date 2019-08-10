أصل أغنية “بكره العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد”

يتميز الشعب المصري بتراثه الغنائي الذي يتميز به عن باقي دول العالم، ففي كل مناسبة وعيد مصري يتغنى بأغاني مصرية جميلة، ومن ضمن الأغاني ألتي يرددها الكبار قبل الصغار في الأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك هي أغنية بكرة العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد .

كلمات الأغنية

وتعتبر أغنية بكرة العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد من أغاني الفلكلور المصري الشعبي الذي يرددها الكثير من الناس وخاصة الأطفال في عيد الأضحى المبارك، وكلمات الأغنية هي

بكرة العيد ونعيد

وندبحك يا شيخ سيد

ونحطك في الارونه

ونوديك السلخانة

وندبك بالخرزانه”.

أصل الأغنية

من المعروف عن أغاني الفلكلور أو أمثال والحكم المصرية أن كل أغنية أو مثل أو حكم مصرية قديمة يكون لها معنى أو اصل أو مغزى، وكانت الأغاني المصرية القديمة لها معاني غير المعنى المقصود، ومن هذه الأغاني أغنية يا عزيز يا عزيز قبه تأخذ الإنجليز هي لها مغنى سياسي لمحاربة الإنجليز والاستعمار .

أما عن اصل الأغنية فهي أغنية مصرية قديمة، عرفها المصريون منذ زمن قديم، ولان تراث المصري مرتبط بمناسبة قيلت فيه أغانيهم ولان كل أغنية مصرية لها اصل وحكاية أو مناسبة قيلت فيها، فكان واجبا علينا أن نبحث ونفسر اصل أغنية بكرة العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد”.

الرأي الأول

ويرجع البعض أن الأصل في هذه الأغنية هي بكره العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد” وان المقصود بالأغنية وكلمة شيخ سيد هو الشيخ سيد قطب، وان الأغنية رددها الشعب المصري فرحة في الأخوان المسلمين وذلك للقبض على قائد الأخوان المسلمين الشيخ سيد قطب والحكم عليه بالإعدام وكان ذلك قرب عيد الأضحى المبارك .

الرأي الثاني

بينما هناك رأي آخر وهو أن اصل الأغنية بكره العيد ونعيد وندبحك يا خروف سيد وان الأغنية تم تحريقها، وأضيفت لها كلمة شيخ سيد للإشارة إلى خروف العيد وان كلمة شيخ سيد تعنى خروف عيد الأضحى المبارك والدليل على ذلك أن أغنية بكره العيد يتغنى بها الأطفال في عيد الفطر المبارك أيضا .

وسواء كان الرأي الأول هو الرأي الصحيح أو أن الرأي الثاني هو الرأي الصحيح، فالمهم أن أغنية بكره العيد ونعيد وندبحك يا شيخ سيد من اجمل الأغاني المصرية التي يرددها الأطفال والمصريين في الأعياد المصرية وعيد الأضحى المبارك .