أصالة تغني في بحيرة القاهرة رغم هاشتاج إلغاء حفلها في مصر.. وتؤكد: قضيت نصف عمري هنا

حفل أصالة في مصر

أقيم حفل الفنانة السورية أصالة نصري في بحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات بمنطقة الفسطاط، وذلك رغم حملات ودعوات إلغاء حفلها في مصر.

أصالة في أول رد مباشر لها على دعوات إلغاء حفلها في مصر

حرصت الفنانة أصالة على الرد على منتقديها في مستهل حفلها قائلة: كيف لأي شخص يقدر ينكر فضل مصر عليه؟، وذلك عقب أن غنت أغنيتها الشهيرة شكرًا، تعقيبًا على الحملات التي انطلقت ضد لمنع إقامة حفلتها بمصر.

قضيت نصف عمري في مصر

قالت الفنانة أصالة نصري:” رغم إن الشام كانت آخر زيارة زرتها من أكثر من نص عمري، ولكن لمدة طويلة أكثر من نصف عمري قضيتها في مصر”.

الوطن هو البلد الذي كبرت فيه أنا وأولادي

وأكدت: “الوطن هو البلد الذي كبرت فيه، وأولادي كبروا فيه وأولادي يشجعون الفريق المصري، وأصحابهم وأقاربي مصريين ولدي صديق

عزيز بمصر هو رامي صبري الذي سعدت كثيرا بحضوره حفلي”.

هاشتاج إلغاء حفل أصالة نصري في مصر

على مدار الأيام القليلة الماضية تصدر هاشتاج إلغاء حفل المطربة أصالة نصري ببحيرة القاهرة في مصر محركات البحث، وذلك على خلفية التصريحات التي تم تداولها على لسان أصالة والتي اتهمها فيها المصريون بتعمد الإساءة لمصر وإنكار فضلها عليها.

إلغاء حفل أصالة في مصر

شارك في هاشتاج إلغاء حفل أصالة في مصر عدد من المشاهير والفنانين والإعلاميين وكان على رأسهم الإعلامية مي العيدان التي طالبت بضرورة إلغاء الحفل، قائلة: إن شاء الله كل حفلاتها يتم إلغاءها ونفتك من هالنشاز للأبد،،

ودوّن آخر قائلًا: هناك إصرار رهيب من الفنانين أن يهينوا مصر، ثم يعودوا للعمل فيها مرة أخرى وكأن شيئًا لم يحدث!!

رد أصالة وزوجها على هاشتاج إلغاء حفلها في مصر

كان من بين المشاركين في هاشتاج إلغاء حفل أصالة على السوشيال ميديا زوجها رجل الأعمال فائق حسن الذي حرص على المشاركة بالرد قائلًا: بتكون أجمل حفلة في أم الدنيا مصر العظيمة، لترد عليه أصالة قائلة: إن شاء الله تكون لأنها مليانة حب ونوايا طيبة والأغاني حلوة رح تحكي قصة عشاق فيها ربيوا وصارو منها وكبروا فيها – مصر.