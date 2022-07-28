بوفاة يوسف أشيك بائع فريسكا في مصر .. الحزن يخيم على شوارع الاسكندرية

تلقى أهالي وسكان الاسكندرية خبر وفاة الشاب يوسف السيد راضي الشهير بـ أشيك بائع فريسكا في مصر أمس الأربعاء 27/7/2022، بحزن شديد، الذي خيم على شوارع الاسكندرية، وكان الحدث محل اهتمام واسع على مدار الساعات الماضية عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك لما تمتع من شهرة واسعة بين رواد ونشطاء السوشيال ميديا من أناقة وابتسامة صافية أثناء بيعه للفريسكا في شوارع الاسكندرية، وقد أجريت مع الشاب الراحل العشرات من اللقاءات، صحفية وتلفزيونية.

وفاة أشيك بائع فريسكا في مصر

سبب وفاة يوسف بائع الفريسكا

الشاب يوسف السيد راضي، البالغ من العمر 32 عامًا، الذي كان خبر وفاته مفاجأة غير متوقعة ليبدأ جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث والسؤال عن سبب وفاة أشيك بائع فريسكا في مصر، ووفقًا للمصادر الأمنية أفادت أن الشاب يوسف بائع الفريسكا كان يقلّ سيارته على طريق العلمين بالساحل الشمالى متوجهًا إلى هناك لبيع الفريسكا هناك وكان يرافقه صديقه، ونتيجة سرعته الزائدة اصطدمت سيارته بسيارة أخرى، بعد أن اختلت عجلة القيادة بين يديه ولم يستطع السيطرة عليها لتنقلب.

وتم نقل الشاب يوسف أشيك بائع فريسكا في مصر وصديقه إلى مستشفى الحمام العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك وتوفى على الفور نتيجة نزيف حاد لم يستطيع الأطباء إيقافه.

من هو يوسف أشيك بائع فريسكا في مصر؟

يدعى شهير السوشيال ميديا بائع الفريسكا يوسف السيد راضي، متزوج منذ 3 سنوات ولديه طفلة “نيلي”، كان مجتهد في عمله ، حيث كان يعمل ليل نهار لتأمين لقمة عيشه وتوفير حياة كريمة لعائلته وسط تشجيع من زوجته وأسرته.

وفي تصريح صحفي لشقيق يوسف أشيك بائع فريسكا في مصر، أفاد أنهم علموا بوفاة شقيقه من مستشفى الحمام العام بعد تعرضه لحادث سيارة دون التمكن من إسعافه وإنقاذه، وأن يوسف كان يعمل بائعًا للفريسكا منذ 18 عامًابعد وفاة والده فى منطقة أبو تلات بالإسكندرية.

وأضاف شقيق الشاب الفقيد أن يوسف كان حصل على منحة من الجامعة البريطانية عام 2016 فى إدارة الأعمال، كما وعمل فى خدمة العملاء فى إحدى شركات المحمول لفترة محدودة، إلى أن قرر أن يقوم بتنفيذ فكرة بيع مختلفة للفريسكا، حتى نال شهرة واسعة بين رواد السوشيال ميديا على مستوى محافظة الاسكندية وأماكن أخرى التي كان ينتقل إليها خلال شهور الصيف مثل قرى الساحل الشمالي لبيع الفريسكا فيها، واشتهر بلقب أشيك بائع فريسكا في مصر كونه كان يرتدي هندامًا أنيقًا من بدلة وربطة عنق أثناء عمله.

ومن المقر أن يوارى جثمان الشاب، يوسف السيد راضي الثرى بعد صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس أمام مقابر الأسرة في منطقة أبو قير بمحافظة الإسكندرية.