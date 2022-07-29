أخبار تقنية ومعلومات مهمة عن أشهر التطبيقات التي تهم المصريين

لقد شاركت التكنولوجيا الحديثة جميع أنحاء الحياة بل واحتلت المرتبة الأولى في احتياجات البشر فلا يستطيع البشر الإستغناء عن كل ما هو متطور ويتحدث عن التقنية والتكنولوجيا فأصبح الجميع يعتمد عليها في أمور حياته العادية، حتى التكنولوجيا نفسها تدخلت في حياتنا وفرضت نفسها في مختلف المجالات ومن أهم وسائل التكنولوجيا والتقنية الحديثة والأكثر استخدامًا كان الفيس بوك، السناب شات، الواتساب وغيرها من وسائل التقنية التي لها أهمية كبرى في التواصل الإجتماعي والبقاء على تواصل مع الأهل والأصدقاء رغم بعد المسافات أو حتى قربها فالأمر أصبح معها أسرع وأسهل.

تُعد هذه الوسائل مصدر مهم كمواقع إخبارية للإنترنت والتي تُعد أكبر دليل على استخدام التكنولوجيا الحديثة لنشر الأخبار حيث يلجأ إليه المؤسسات والشركات لإستخدامه في وسائل التسويق والدعاية والإعلان عن مختلف المنتجات بالإضافة لإستخدام تلك الوسائل للإستثمار في شراء facebook stocks وتداولها بالأسواق والأسهم العالمية، كل ذلك جعلنا نولي الواتس اب، الفيس بوك، السناب شات، الإنستقرام وغيرها من التطبيقات الحديثة أهمية كبرى بحياتنا.

سناب شات دخول سريع

عبارة كثيرًا ما تصادفنا على محركات البحث ويتساءل عنها الجميع وهي كيفية عمل سناب شات دخول سريع وذلك توفيرًا للوقت للوصول إلى الحساب الشخصي على تطبيق سناب شات، التطبيق معروفًا عالميًا ويلقي رواجًا وشهرة وما يؤكد لك هو بلوغ عدد مستخدميه أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم، وتُعد أكثر الأسئلة الحائرة في الآونة الأخيرة هي كيفية التمكن من الدخول السريع إلى تطبيق سناب شات خاصة عبر استخدام الكمبيوتر الخاص بك، إنها في الحقيقة طريقة جدًا معقدة عند العلم أن التطبيق تم تصميمه خصيصًا للجوالات المحمولة، ورغم ذلك فقد نذر مطورو التطبيق أنفسهم لإيجاد حل لهذا الأمر من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة، إما عبر فتح متصفحك الخاص مثل جوجل كروم أو فاير فوكس والبحث عن التطبيق، أو عبر استخدام جوجل كلها طرق اتباعها سهل وبسيط ويمكنك فعلها.

واتساب ويب كود

من أكثر الأمور التي يبحث عنها محبي وعشاق تطبيق واتساب هو كيفية الولوج إلى واتساب ويب كود وذلك بهدف متابعة رسائلهم في التطبيق عبر استخدام جهاز الكمبيوتر في حال الرغبة في استخدم الحاسوب لإتمام بعض المهام، هذا ما دفع القائمون على التطبيق بإتاحة الباركود ثنائي الأبعاد والذي سيمكنك من الدخول غلى التطبيق من خلال مسح الباركود بإستخدام كاميرا الهاتف، مما سيوفر لك المزيد من الخصوصية والأمان، يوجد طريقة تمكنك من فتح الواتساب ويب كود عبر أجهزة الأندرويد وطرق أخرى متاحة تمكنك أيضًا من فتحها على أجهزة الآيفون.

بطاقات جوجل بلاي مجانًا

العديد من مستخدمي جوجل بلاي يسعون إلى الحصول على بطاقات جوجل بلاي مجانا ، وذلك يرجع لأهمية تلك البطاقات في كونها تساعد الكثير من مستخدمي جوجل بلاي Google play في تنزيل العديد من التطبيقات والألعاب والأفلام والكتب التي تحتاج إلى عملية الدفع، حيث تتيح لك تلك البطاقات طرقًا مختلفة ومتنوعة للدفع مقابل التمتع بهذه الخدمات بدلاً من إنفاق الأموال وكلها بصورة مجانية، فتتيح تلك البطاقات إمكانية شحن جميع الألعاب المتوفرة على جوجل بلاي مثل ببجي وفري فاير وغيرها، مع إمكانية شراء الكثير من التطبيقات التي تتطلب منك الحصول على المال ودفعه بالإضافة إلى إمكانية شراء الكتب والموسيقى والأفلام كل ذلك ستحصل عليه مقابل بطاقات جوجل بلاي.

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كيف اعرف ان الشخص يكلم في السناب

بعد ان اصبح تطبيق سناب شات من أكثر البرامج شهرة حول العالم واقبل عليه الجميع إقبالاً منقطع النظير، ظهر على الواجهة سؤال تداوله معظم مستخدمي التطبيق ويبحثون له عن إجابة مقنعة وهو كيف اعرف ان الشخص يكلم في السناب ، التطبيق متعدد الإستخدام فهو لا يتيح لك فقط ميزة التصوير مع توفير الكثير من فلاتر أكثر من مذهلة وإنما يشاركك قصص من خلال صنع فيديوهات ومشاركتها عبر حسابك بالإضافة لإمكانية عمل شات مع الأصدقاء، التطبيق متشبع بالعديد من الإمكانيات المُطورة والتي تُسهل عليك الكثير ومنها إمكانية معرفة كيف اعرف ان الشخص يكلم في السناب أو أن الشخص متصل بالتطبيق وأيضًا ميزة اكتشاف امتلاك أحدهم لحسابين بالسناب.

زيادة متابعين انستقرام مجانًا

يستطيع جميع مستخدمي تطبيق انستقرام الآن رشق متابعين انستقرام 10k وزيادة أعداد المتابعين لهم على التطبيق بشكل آمن وبدون التعرض لحظر الحساب أو دفع أي رسوم مالية، فالعمل على زيادة متابعين انستقرام مجانا من شأنه تعزيز قيمة العلامة التجارية الخاصة بالحساب الشخصي لأي مستخدم في انستقرام، هذا دفع الجميع للبحث عن مواقع تمكنهم من الوصول لهذا الأمر، وفي الواقع يوجد الكثير من المواقع التي تتيح لكم زيادة متابعينكم في الأنستا ولكننا ننصحكم قبل البدء في استخدام أي منهم التأكد من مصداقية تلك المواقع.

قفل الملف الشخصي فيسبوك

من أجل الحفاظ على خصوصية وسرية بياناتك الخاصة فالجميع يبحث عن طريقة تمكنه من قفل الملف الشخصي فيسبوك، حيث تعمل هذه الميزة على تمكين فقط الأصدقاء من رؤية الصور والمنشورات اليومية والقصص الخاصة بنا بالإضافة لصورة الملف الشخصي ولن يتمكن غيرهم من رؤية ذلك، كما أن هذه الميزة تتيح حجب معظم البيانات المتعلقة بنا بحيث أن الأصدقاء فقط من سيتمكنون من الإطلاع عليها وبمجرد تفعيل خاصية قفل الملف الشخضي فيبسوك سيتم تفعيل وتشغيل مراجعة اليوميات والإشارات، تفعيل ميزة قفل الملف الشخصي والخاص بك على الفيسبوك على الكمبيوتر لا يختلف كثيرًا عن طريقة قفله بواسطة الهاتف هي مجرد خطوات وستتمتع بهذه الميزة التي ستوفر لك الأمان والخصوصية.

متجر بيع حسابات ببجي

أكثر ما يتلهف إليه عشاق ومحترفي لعبة ببجي Pubg الشهيرة هو متاجر حسابات ببجي آمنة وموثوق بها وذلك من أجل إنشاء حسابات جاهزة وقوية تشمل الكثير من المتاجر والمواقع عبر الإنترنت والتي تقوم بعرض تلك الحسابات لمدمني هذه اللعبة القتالية العالمية، متجر بيع حسابات ببجي ستجد منها الكثير والمتنوع ولكن الأمر يتطلب المزيد من التحري والبحث بهدف التأكد من مصداقيتها وأيضًا التأكد من إحتوائها على العديد من المزايا المتوفرة بها ولا توجد بغيرها مثل السيارات والجلود والملابس والسكنات النادرة والعشوائية.

حذف حساب سناب

بعض مستخدمي سناب شات snapchat قد يلجأؤن أحيانًا إلى حذف حساب سناب الخاص بهم أو على الأقل القيام بتعطيله لفترة من الوقت وبشكل مؤقت، شعورنا بالملل أو ظهور بعض الأعمال الضرورية والتي تفرض علينا الحاجة إلى بعض الهدوء والعزلة تجعلنا نريد إعتزال كثير من مواقع التواصل الإجتماعي لبعض الوقت ومنها تطبيق سناب شات، اسباب حذف حساب سناب شات قد يرجع لعدة أمور منها وجود مشاكل متعلقة بالحساب أو تعرض هذا الحساب للحظر واستعادته مرة أخرى أو اختراقه ثم استرجاعه، كل هذه الأمور تجعل الحساب الخاص بنا لا يتمتع بالأمان أو السرية أو الخصوصية وبالتالي فإن الإقدام على حذف هذا الحساب فيه شيء من الصواب، وحتى لا تتعرض لأي حرج أو التعرض للإختراق لذا فعند تعرضك لأحد هذه المواقف فنحن ننصحك بتدشين حساب آخر جديد والقيام بغلق حسابك القديم على تطبيق السناب شات.