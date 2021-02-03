أشرف رسلان خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى: القطار كان يسير بسرعة كبيرة ولم يستطع تفادي الحادثة

قال رئيس هيئة السكة حديد أشرف رسلان إن هناك 8 قطارات تعطلت ذهاباً وإياباً بسبب تصادم أحد القطارات بسيارة نقل على مزلقان بقرية فزارة بمحافظة أسيوط مساء اليوم.

وأضاف أشرف رسلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية مساء اليوم إن حركة القطارات الأخرى التي تعمل في نفس خط السير عادت بعد أن تم سحب سيارة النقل التي اصطدمت بالقطار، مشيراً إلى أن القطار كان يسير بسرعة كبيرة ولم يستطع تفادي الحادثة.

وتابع رئيس هيئة السكة حديد أنه تم إبلاغ المسافرين بالقطارات الأخرى بشأن التأخيرات التي كانت بسبب حادثة اليوم.