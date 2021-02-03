أشرف الفقي أستاذ الأبحاث الإكلينيكية بواشنطن لبرنامج “على مسئوليتي”: لقاح سبوتنيك الروسي تجاوزت فعاليته 90% في مكافحة كورونا

قال الدكتور أشرف الفقي أستاذ الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن أنه تم نشر نتائج تجارب المرحلة الثالثة من لقاح سبوتنيك الروسي والتي تجاوزت فعاليته 90% كما هو الأمر أيضا مع لقاح فايزر ومُوديرنا.

وأضاف أشرف الفقي خلال محادثته مع الإعلامي أحمد موسى عبر تقنية الفيديو “سكايب” أثناء تقديمه لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية هذا المساء أن العالم لديه الآن 7 لقاحات فعالة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولكن العالم يواجه في الوقت الحالي أيضا مخاوف كبيرة بسبب انتشار التحورات الجديدة من الفيروس حيث إن الشركات المنتجة للقاحات يجب عليها العمل بشكل أسرع لمواجهة هذه التحورات وذلك من خلال تطوير اللقاحات الخاصة بها.

كما قال الدكتور أشرف الفقي أن كفاءة اللقاحات أصبحت تتناسب مع جميع الفئات العمرية والدليل على ذلك أن بريطانيا أجازت لقاح أسترازينيكا لجميع الفئات العمرية.