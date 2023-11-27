“في عيد ميلادها الـ 36”.. كواليس أول مشهد جمع أسما شريف منير بوالدها وهي في الثالثة من عمرها

احتفلت الفنانة والمذيعة الشابة أسما شريف منير، أمس الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري بعيد ميلادها الـ 36، حيث أنها من مواليد عام 1987.

أسما شريف منير في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: حساب أسما شريف منير على انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وبمناسبة عيد ميلادها، كشفت أسما شريف منير، في تصريحات إعلامية سابقة كواليس أول مشهد صورته مع والدها، مشيرة إلى أنها بدأت مشوارها الفني كممثلة في عمر مبكر جدًا، حيث شاركت وهي في الثالثة من عمرها في مسلسل “أيام الحب والغضب” الذي عرض عام 1990، إلى جانب والدها، وهو العمل الذي جسدت خلاله شخصية ابنته مع الممثلة بوسي.

وأوضحت أسما شريف منير، أن والدها رغب في تسجيل ظهورها في هذا المسلسل فقط ليكون لديها ذكرى، مشيرة إلى أن شقيقتها (فريدة) ظهرت أيضًا مع والدها في مسلسل “قلب ميت”.

وأكدت أسما، أنها تركز حاليًا على مجالات مختلفة مثل الكتابة والعمل كمساعد مخرج ومصففة مكياج، وتعتبر أوبرا وينفري قدوتها الأعلى، حيث قامت بأدوار متعددة في الكتابة والإعلام والتمثيل والرقص، وحققت نجاحًا كبيرًا في جميعها.

وسبق لأسما شريف منير، أن عملت كخبيرة تجميل في مهرجان الجونة السينمائي، وكذلك كمساعدة مخرج في فيلمي “حرب إيطاليا” و”ويجا”، وهذه التجارب القيمة تساعد في تطوير مهنتها وتمنحها المزيد من المعرفة والخبرة.

وعن عملها مع والدها في فيلم “ويجا” قالت أنه أثناء التصوير يكون صارمًا معها ولا يسمح لها بالتدخل في العمل، وأشارت إلى أن والدها يتصرف بقوة معها، ولكنه يثق بقدرتها على تعلم الكثير في وقت قصير.