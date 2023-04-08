أسما إبراهيم تسأل ياسمين رئيس عن تصريح طليقها “عادي مراتي ممكن تتباس” وياسمين ترد

ظهرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس خلال برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، البرنامج الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم خلال شهر رمضان الحالي ٢٠٢٣.

وتحدثت الفنانة ياسمين رئيس خلال برنامج حبر سري عن كثير من الأمور التي تخص أعمالها الفنية من مسلسلات وأفلام متنوعة، كما تحدثت عن طليقها.

وسألتها الإعلامية أسما إبراهيم عن تصريح زوجها السابق المخرج هادي الباجوري بأنه موافق على أن ياسمين رئيس يتم تقبيلها في أدوارها السينمائية.

وردت ياسمين رئيس على أسما بأنها “اتضايقت” من هذا التصريح لطليقها هادي الباجوري، وانتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأيد الجمهور رأي الفنانة ياسمين، وعدم قبولها لتصريح زوجها السابق.