أسماء وقصص أشهر أميرات ديزني بالصور

نجحت شركة والت ديزني الأمريكية، في الترويج للشخصيات الكرتونية التي ظهرت في جميع أفلامها على مدار السنوات الماضية، وأغلب هذه الشخصيات هي “أميرات ديزني” التي جذبت أنظار الفتيات بالملابس والشعر، وعلى الرغم من تعدد شخصيات الأميرات، إلا أن كل واحدة منهن تميزت عن الأخرى بعدة أشياء، مثل لون الشعر والبشرة والأناقة، ولأن بعض الفتيات يرغن في وضع ملصقات الأميرات داخل غرف النوم أو شراء حقائب مدرسية تحمل صورهن، سنوضح في هذا التقرير أسماء أميرات ديزني وصورهن ومعلومات عن كل واحدة منهن.

إلسا

بطلة فيلم ملكة الثلج “Frozen” وتميزت بقدرتها على تحول أي شيء إلى ثلج.

عاشت وحيدة في قصر حتى تحمي شقيقتها وكل من حولها.

فقدت والديها في عاصفة بالبحر.

تسببت في دخول مملكتها بشتاء دائم بعد غضبها من زواج شقيقتها المفاجئ.

موانا

ظهرت في فيلم يحمل اسمها وهي أبنة زعيم قرية في إفريقيا.

اختارها المحيط حتى تحمي أهلها من وحش الحمم “تي كا”.

تجد الحب الحقيقي وتنقذ شعبها بعدما تستعيد قلب “تي فيتي”.

ربانزل

أشهر شخصية في أميرات ديزني وتتميز بشعرها الطويل.

يمتلك شعرها قوة سحرية وهو شفاء المرض والشيخوخة.

تخطفها ساحرة وتحسبها في قلعة حتى تستفاد من سحرها.

يحررها شاب هارب وتقع في حبه ويساعدها في العودة لوالدها ويتزوجها.

فيونا

تحولت الأميرة من فتاة جذابة إلى غول بعد إصابتها بتعويذة سحرية.

تركت القصر وهربت للعيش في الغابة بمفردها.

وقعت في الحب مع غول مثلها واستطاعت الزواج منه بعد مغامرات عديدة.

تخلصت من اللعنة بمجرد وقوعها في الحب الصادق.

ياسمين

من أشهر أميرات ديزني وظهرت عام 1992.

أميرة سمراء تتميز بشعرها الطويل وملابسها الجذابة.

تقع في حب لص وتتزوجها ويصبح أمير مثلها.

شخصيتها العنيدة تجعلها تصاحب زوجها في كل مغامراته.

أريل

حورية بحر ظهرت في فيلم لشركة والت ديزني عام 1989.

تتميز بشعرها الطويل الأحمر.

متزوجة من أمير وتمتلك ذيل سمكة على الرغم من أنها نصف بشرية.

تحب المغامرات وتدخل في بعض المعارك خلال الفيلم.

ظهرت عام 1950 وكانت تجسيد لقصة سندريلا.

عمرها 19 عامًا وتزوجت من أمير بعدما رقصت معه في حفل ضخم.

تعرف عليها الأمير من حذائها الذي تركته في الحفل.