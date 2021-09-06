أسماء الفنانين المصريين الحقيقية.. “بعضهم سيصدمك”

قام عدد كبير من الفنانين بتغيير أسمائهم الحقيقة عند دخولهم المجال الفني، فبعضهم قام بتغييرها لسهولة حفظ الاسم، والبعض الآخر أطلق على نفسه لقب بعد اسمه الحقيقي تأثرًا بشخص ما.

وفيما يلي نستعرض أسماء الفنانين المصريين الحقيقية: