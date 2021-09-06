أسماء الفنانين المصريين الحقيقية.. “بعضهم سيصدمك”
قام عدد كبير من الفنانين بتغيير أسمائهم الحقيقة عند دخولهم المجال الفني، فبعضهم قام بتغييرها لسهولة حفظ الاسم، والبعض الآخر أطلق على نفسه لقب بعد اسمه الحقيقي تأثرًا بشخص ما.
وفيما يلي نستعرض أسماء الفنانين المصريين الحقيقية:
- آيتن عامر (سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر)
- عمر الشريف (ميشيل ديمتري شلهوب)
- ليلى مراد (ليليان زاكي موردخاي أصولين)
- أسمهان (آمال فهد فرحان الأطرش)
- نجوى فؤاد (عواطف محمد عجمي بيومي)
- إليسا (اليسا خوري)
- إسعاد يونس (إسعاد حماد جمال الدين)
- إليزابيت طوروس سركسيان (إيمان)
- أحمد عدوية (أحمد محمد مرسي)
- أحلام (فاطمة النبوية محمود السيد الملاح)
- زيزي البدراوي (فدوى جميل عبدالله البيطار)
- تحية كاريوكا (بدوية محمد علي النيداني)
- نور الشريف (محمد جابر)
- بوسي ( صافيناز مصطفى قدري)
- نورا (قدريه مصطفى قدري)
- سامية جمال (زينب خليل إبراهيم محفوظ)
- سوسن بدر (سوزان أحمد بدر الدين)
- أم كلثوم (فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي)
- خيرية أحمد (رسمية أحمد إبراهيم)
- شادية (فاطمة أحمد كمال شاكر)
- صباح (جانيت جرجس فغالي)
- عبد الحليم حافظ (عبد الحليم علي شبانة)
- عماد عبد الحليم (عماد محمد علي سليمان)
- فاتن فريد (نبيلة عباس)
- فيروز (نهاد رزق وديع حداد)
- لبلبة (نينوتشكا مانوك كوبليان)
- محرم فؤاد (محرم حسين أحمد على)
- محمد الكحلاوي (محمد مرسي عبد اللطيف)
- محمد الموجي (محمد أمين محمد)
- محمود شكوكو (محمود إبراهيم إسماعيل)
- نجاة الصغيرة (نجاة محمد حسني)
- هدى سلطان (بهية عبد العال)
- غسان مطر (عرفات داوود المطري)
- ليلى طاهر (شرويت مصطفى فهمي)
- ماجدة (عفاف محمد كامل الصباحي)
- كمال أبو رية (عبد الرحيم كمال عبده)
- مديحة يسري (غنيمة حبيب خليل)
- ميمي جمال (أمينة مصطفى جمال)
- نادية لطفي (بولا شفيق)
- نجلاء فتحي (فاطمة الزهراء حسين أحمد)
- وحيد سيف (مصطفى سيد أحمد سيف)
- ناهد شريف (سميحة محمد زكي)
- رجاء الجداوي (نجاة علي حسن الجداوي)
- كريمة مختار (عطيات محمد البدري)
- مي عز الدين (ماهيتاب حسين عز الدين وهبي)
- يوسف الشريف (محمد إسماعيل)